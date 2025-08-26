ERSTER INTERNATIONALER MARKT

BRÜSSEL, 26. August 2025 /PRNewswire/ -- VinFast stellt seine Lösung für den öffentlichen Nahverkehr vor: die VinFast-Elektrobusse debütieren auf der Busworld Europe 2025 vom 3. bis 9. Oktober in Brüssel (Belgien). Mit der Erweiterung seines europäischen Angebots um die fortschrittlichen, intelligenten Busse festigt VinFast seine Position als Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge mit einem der umfangreichsten E-Mobilitäts-Ökosysteme. Die Einführung der VinFast-Elektrobusse soll einen direkten Beitrag zur grünen Wende in Europa leisten und das emissionsfreie öffentliche Verkehrsnetz erweitern.

Auf der Veranstaltung – der weltweit größten Bus- und Reisebusausstellung ihrer Art – präsentiert VinFast zwei fortschrittliche Elektrobusmodelle, den EB 8 und den EB 12.

Beide Modelle entsprechen den EU-Standards, wobei der EB 12 vollständig nach UNECE- und CE-Vorschriften homologiert ist. Er ist speziell für den europäischen Einsatz konzipiert und berücksichtigt lokale Vorschriften und Infrastrukturen – von Größe und Konfiguration bis hin zu Reichweite und Ladekompatibilität – um eine reibungslose Marktintegration zu gewährleisten.

Der EB 8 und der EB 12 sind mit LFP-Batterien von renommierten Weltmarktführern wie CATL und Gotion ausgestattet und bieten Kapazitäten von bis zu 422 kWh und eine reale Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Schnellladung mit bis zu 140 kW ermöglicht eine vollständige Ladung innerhalb von zwei bis drei Stunden.

Zu den intelligenten Bordsystemen gehören passive Fahrassistenz-Funktionen wie Toter-Winkel-Erkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Auffahrwarnsystem und Müdigkeitserkennung. Annehmlichkeiten für die Passagiere wie WLAN, USB-Ladeanschlüsse, Infotainmentsysteme und erleichterter Einstieg durch Absenken am Bordstein runden das Erlebnis ab.

VinFast wird außerdem seine Strategie für den Eintritt in den europäischen Markt für öffentliche Verkehrsmittel vorstellen. Die Strategie folgt der der bisherigen Philosophie bei der Einführung der VinFast E-SUVs: Im Mittelpunkt steht die Bildung strategischer Partnerschaften mit führenden Spezialisten und Lieferanten in den europäischen Transport- und Infrastruktursektoren, um eine starke und nachhaltige Präsenz des Elektrobusses von VinFast auf dem gesamten Kontinent sicherzustellen.