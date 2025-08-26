Experten warnen vor 'Sammelsurium von Subventionen'

BERLIN (dpa-AFX) - Staatliche Industriepolitik sollte aus Expertensicht enger und gezielter angelegt werden. Durch eine Vielzahl an Fördermaßnahmen und Zielen bestehe die Gefahr, dass sie zu einem "Sammelsurium von Subventionen ohne wirtschaftspolitischen Kompass" verkomme, teilte der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium zur Vorstellung eines neuen Gutachtens mit. Dies könne schädliche Folgen haben, weil Unternehmen ihre Investitionen stärker an Entwicklungen der Politik und nicht an Marktchancen ausrichteten.

Zudem bestehe die Gefahr, dass bei einer Fokussierung auf Fördermaßnahmen wesentliche Schritte zur Wirtschaftsbelebung an anderer Stelle vernachlässigt werden. "Die Rücknahme exzessiver Regulierung und eine konsequente Entbürokratisierung sind für Europa und Deutschland aktuell die beste Industriepolitik", sagte der Beirats-Vorsitzende Eckhard Janeba. Gerechtfertigt könnten Eingriffe sein, wenn wichtige gesellschaftliche Ziele nicht über marktbasierte Prozesse erreichbar seien, erläuterte Experte Achim Wambach.