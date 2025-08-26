Vinci - Aktie bricht ein -6,44 % - 26.08.2025

Die Vinci Aktie notiert aktuell bei 114,73€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,44 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,90 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Vinci ist ein führender Bau- und Konzessionskonzern, der Infrastrukturprojekte weltweit entwickelt und betreibt. Mit einem breiten Angebot von Bauleistungen bis zu Konzessionen ist Vinci stark in Europa vertreten und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Bouygues und ACS Group. Vinci's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation und Innovationskraft in nachhaltigen Projekten.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Vinci mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,27 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Vinci Aktie damit um -4,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Vinci auf +23,31 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

Vinci Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,84 % 1 Monat -1,88 % 3 Monate -4,27 % 1 Jahr +14,59 %

Informationen zur Vinci Aktie

Es gibt 583 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,94 Mrd.EUR wert.

Um französische Aktien haben Anleger am Dienstag angesichts einer steigenden politischen Unsicherheit einen Bogen gemacht. Die Schwäche der Pariser Börse belastete den europäischen Aktienmarkt insgesamt. Hinzu kommen Sorgen um die Unabhängigkeit der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Vinci Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.