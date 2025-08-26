Umfrage
80 Prozent der deutschen Unternehmen sind auf Social Media
Facebook ist dabei die meistgenutzte Social-Media-Plattform von Unternehmen in Deutschland. 48 Prozent sind dort mit einem eigenen Profil vertreten. Praktisch gleichauf liegt das Unternehmensnetzwerk Xing, wo 47 Prozent ein Profil haben, sowie Youtube (43 Prozent) und Linkedin (36 Prozent). 35 Prozent der Unternehmen nutzen inzwischen Instagram.
Mithilfe eines Social-Media-Profils wollen 85 Prozent die Bekanntheit des eigenen Unternehmens steigern und 81 Prozent die Bekanntheit ihrer Marken oder Produkte. Etwas weniger als ein Viertel (72 Prozent) geht es um eine Verbesserung ihres Images und fast ebenso vielen (70 Prozent) um einen guten Kundenservice.
Auch das Thema Recruiting spielt eine große Rolle. 62 Prozent nutzen soziale Medien, um potenzielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen. 37 Prozent der Unternehmen beobachten über die Netzwerke ihre Wettbewerber und ein Drittel (34 Prozent) nutzt die Plattformen auch zur besseren internen Kommunikation. Kein einziges Unternehmen nutzt soziale Netzwerke nach eigenen Angaben planlos, ohne konkrete Ziele.
Telefonisch befragt wurden für die Erhebung 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigte in Deutschland. Die Befragung fand im Zeitraum von der zehnten bis zur 16. Kalenderwoche 2025 statt.
Meta hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und sämtliche Analystenschätzungen regelrecht pulverisiert. Der Fokus auf Künstliche Intelligenz zahlt sich aus – das merkt man nicht nur im Produkt, sondern vor allem in der Bilanz. Wer dachte, Meta hätte seinen Zenit erreicht, wurde eines Besseren belehrt. Die Effizienz, mit der das Unternehmen mittlerweile läuft, ist beeindruckend.
Klar, der Kurs ist kein Schnäppchen, aber mit dieser Performance und dem klaren Zukunftsfokus auf AI & Co. ist das Teil meiner Meinung nach kein reines Spekulationsobjekt mehr – sondern ein Tech-Gigant auf Turbo-Modus. Ich bin (endlich) rein und bleibe gelassen.