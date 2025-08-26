AKTIEN IM FOKUS
BASF und Yara legen zu - Ammoniak-Projekt in USA beendet
- BASF und Yara Aktien steigen nach Projektende.
- BASF: +0,9% auf 47,76 Euro im Dax.
- Yara: +4,5% auf 388,80 NOK in Oslo.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF und Yara haben am Dienstag mit Kursgewinnen auf das angekündigte Ende eines gemeinsamen Projekts für blauen Ammoniak mit geringem CO2-Fußabdruck an der US-Golfküste reagiert.
BASF stiegen im Dax zuletzt um 0,9 Prozent auf 47,76 Euro zu. Yara legten in Oslo um 4,5 Prozent auf 388,80 norwegische Kronen zu. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass das Ziel, eine kohlenstoffarme Ammoniakproduktionsanlage mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, allem Anschein nach nicht ausreichend Potenzial gehabt haben dürfte./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 47,85 auf Tradegate (26. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,57 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -16,12 %/+11,13 % bedeutet.
