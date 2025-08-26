BASF und Yara legen zu - Ammoniak-Projekt in USA beendet

Geht das Pulverfass nun hoch?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 47,85 auf Tradegate (26. August 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,08 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,57 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -16,12 %/+11,13 % bedeutet.