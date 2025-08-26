ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Puma auf 'Halten' - Fairer Wert 21 Euro
- DZ Bank hebt fairen Wert für Puma-Aktien auf 21 Euro.
- Hochstufung von "Verkaufen" auf "Halten" erfolgt.
- Möglicher Verkauf des Pinault-Anteils sorgt für Unsicherheit.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Puma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Analyst Thomas Maul begründete dies am Dienstag mit möglichen Verkaufsabsichten der Pinault-Familie - Großaktionär der Herzogenauracher. "Wir halten es für denkbar, dass der 29-Prozent-Anteil mit einer Prämie von etwa 20 Prozent auf den volumengewichteten Puma-Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 3 Monate verkauft werden könnte", so Maul. Dies entspreche einem Wert von 25 Euro. Im Falle einer Komplettübernahme könne ein strategischer Investor gar zur Zahlung von 29 Euro je Anteil bereit sein. Maul sieht jedoch noch hohe Unsicherheit und bleibt daher zurückhaltender./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 10:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 10:28 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 21,22 auf Tradegate (26. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +23,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,81 %/+90,48 % bedeutet.
