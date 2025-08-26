DZ Bank hebt Puma auf 'Halten' - Fairer Wert 21 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 21,22 auf Tradegate (26. August 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +23,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,28 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,81 %/+90,48 % bedeutet.