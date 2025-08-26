scoopcamp 2025 in Hamburg
Das Programm steht / Konferenz für die Publisher der Zukunft (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Im Fokus des ganztägigen Programms steht die Frage: Wie lässt sich
Journalismus nachhaltig finanzieren?
- Das Programm wurde von nextMedia.Hamburg und einem deutschlandweiten
scoopcamp-Board aus führenden Medienunternehmen gestaltet
- Es werden 30 Expertinnen und Experten erwartet, unter anderem von ZEIT,
SPIEGEL, Handelsblatt Media Group, OMR, Bauer Media Group und NDR
- Tickets sind unter http://www.scoopcamp.de/ verfügbar
Das scoopcamp, die Konferenz für die Publisher der Zukunft, geht am 10.
September in Hamburg in die nächste Runde. Bereits zum 16. Mal lädt die
Konferenz führende Köpfe der Medienbranche ein, um über die wichtigsten Trends
und Herausforderungen des digitalen Journalismus zu diskutieren. Im Mittelpunkt
des Programms stehen in diesem Jahr nachhaltige Geschäftsmodelle, Paid Content,
neue Plattformstrategien sowie die Rolle von Künstlicher Intelligenz in
Redaktion und Vermarktung.
- Im Fokus des ganztägigen Programms steht die Frage: Wie lässt sich
Journalismus nachhaltig finanzieren?
- Das Programm wurde von nextMedia.Hamburg und einem deutschlandweiten
scoopcamp-Board aus führenden Medienunternehmen gestaltet
- Es werden 30 Expertinnen und Experten erwartet, unter anderem von ZEIT,
SPIEGEL, Handelsblatt Media Group, OMR, Bauer Media Group und NDR
- Tickets sind unter http://www.scoopcamp.de/ verfügbar
Das scoopcamp, die Konferenz für die Publisher der Zukunft, geht am 10.
September in Hamburg in die nächste Runde. Bereits zum 16. Mal lädt die
Konferenz führende Köpfe der Medienbranche ein, um über die wichtigsten Trends
und Herausforderungen des digitalen Journalismus zu diskutieren. Im Mittelpunkt
des Programms stehen in diesem Jahr nachhaltige Geschäftsmodelle, Paid Content,
neue Plattformstrategien sowie die Rolle von Künstlicher Intelligenz in
Redaktion und Vermarktung.
Anzeige
Präsentiert von
Das scoopcamp wird von der Hamburg Kreativ Gesellschaft mit ihrer Initiative
nextMedia.Hamburg und gemeinsam mit einem deutschlandweiten Board aus führenden
Medienunternehmen ausgerichtet. Dazu gehören dpa, Zeit Online, Norddeutscher
Rundfunk, DER SPIEGEL, NOZ Digital, G+J / RTL, Hamburger Abendblatt, OMR,
Hamburger Morgenpost, Handelsblatt Media Group und Bauer Xcel Media.
"Das scoopcamp bringt die führenden Köpfe der Branche zusammen, um gemeinsam an
Antworten für die Zukunft des Journalismus zu arbeiten. Gerade in Zeiten von KI,
neuen Plattformen und verändertem Nutzerverhalten braucht es Räume wie diesen
für Austausch und Innovation", sagt Dr. Nina Klaß, Leiterin von
nextMedia.Hamburg.
Eröffnung und scoop Award 2025: Ein Blick in die Zukunft des Journalismus
Eröffnet wird die Konferenz von Dr. Nina Klaß (nextMedia.Hamburg) und Dr.
Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien. Im Anschluss wird der
"scoop Award" verliehen, der in diesem Jahr an Rieke Havertz (ZEIT) und Klaus
Brinkbäumer (Publizist) für ihren transatlantischen Podcast "OK, America?" geht.
Im Gespräch mit den Preisträgern reflektiert Dr. Nina Klaß über die Rolle
internationaler Perspektiven für den deutschen Journalismus und über Strategien,
wie Podcasts zu Markenbildung und Refinanzierung von journalistischen Produkten
beitragen können.
Transformation und KI: Strategien für die Zukunft
Ein zentrales Thema des scoopcamp 2025 ist der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz im Journalismus. Das Panel "Make, Buy or Cooperate - welche
Strategie führt?" beleuchtet, wie die Neue Osnabrücker Zeitung, die dpa, der ORF
und brand eins ihre KI-Strategie aufstellen. Zudem analysiert Stephanie
nextMedia.Hamburg und gemeinsam mit einem deutschlandweiten Board aus führenden
Medienunternehmen ausgerichtet. Dazu gehören dpa, Zeit Online, Norddeutscher
Rundfunk, DER SPIEGEL, NOZ Digital, G+J / RTL, Hamburger Abendblatt, OMR,
Hamburger Morgenpost, Handelsblatt Media Group und Bauer Xcel Media.
"Das scoopcamp bringt die führenden Köpfe der Branche zusammen, um gemeinsam an
Antworten für die Zukunft des Journalismus zu arbeiten. Gerade in Zeiten von KI,
neuen Plattformen und verändertem Nutzerverhalten braucht es Räume wie diesen
für Austausch und Innovation", sagt Dr. Nina Klaß, Leiterin von
nextMedia.Hamburg.
Eröffnung und scoop Award 2025: Ein Blick in die Zukunft des Journalismus
Eröffnet wird die Konferenz von Dr. Nina Klaß (nextMedia.Hamburg) und Dr.
Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien. Im Anschluss wird der
"scoop Award" verliehen, der in diesem Jahr an Rieke Havertz (ZEIT) und Klaus
Brinkbäumer (Publizist) für ihren transatlantischen Podcast "OK, America?" geht.
Im Gespräch mit den Preisträgern reflektiert Dr. Nina Klaß über die Rolle
internationaler Perspektiven für den deutschen Journalismus und über Strategien,
wie Podcasts zu Markenbildung und Refinanzierung von journalistischen Produkten
beitragen können.
Transformation und KI: Strategien für die Zukunft
Ein zentrales Thema des scoopcamp 2025 ist der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz im Journalismus. Das Panel "Make, Buy or Cooperate - welche
Strategie führt?" beleuchtet, wie die Neue Osnabrücker Zeitung, die dpa, der ORF
und brand eins ihre KI-Strategie aufstellen. Zudem analysiert Stephanie
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
carfal schrieb 11.08.25, 19:08
mitdiskutieren »
Da ich in 2024 sehr hoch in DWS investiert war, hatte ich mich natürlich auch mit der Aktie auseinandergesetzt.
Ich wollte eigentlich nach der HV wieder mit einer long Position einsteigen, hab aber dummerweise den Einstieg verpasst.
Nochmal zu RTL: ich glaub, was man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat: Bertelsmann hält alleine über 76%.
Wenn die Divi Jäger noch alle einsteigen, es positive Nachrichten geben sollte bzgl. der sky Integration (Abo Zahlen) und es wider erwarten auch noch eine reguläre Dividende von 2€, vielleicht auch höher, geben sollte, was macht dann der Kurs😅. Sind zugegebenermaßen einige Konjunktive, könnte aber trotzdem eine fette Überraschung geben.
carfal schrieb 10.08.25, 23:23
mitdiskutieren »
Der Treiber für den Kursanstieg bei der DWS in 2024 bis zur HV war meines Erachtens nur die Sonderdividende.
Nach der HV viel die Aktie wieder bis auf ca 32 und ist dann insbesondere durch den run auf Bankaktien (mit der dt. Bank) nach oben geschwommen.
Siehe auch z.B. Kurs der dt. Bank vor einem Jahr.
carfal schrieb 09.08.25, 12:44
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte