    scoopcamp 2025 in Hamburg

    Das Programm steht / Konferenz für die Publisher der Zukunft (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Im Fokus des ganztägigen Programms steht die Frage: Wie lässt sich
    Journalismus nachhaltig finanzieren?
    - Das Programm wurde von nextMedia.Hamburg und einem deutschlandweiten
    scoopcamp-Board aus führenden Medienunternehmen gestaltet
    - Es werden 30 Expertinnen und Experten erwartet, unter anderem von ZEIT,
    SPIEGEL, Handelsblatt Media Group, OMR, Bauer Media Group und NDR
    - Tickets sind unter http://www.scoopcamp.de/ verfügbar

    Das scoopcamp, die Konferenz für die Publisher der Zukunft, geht am 10.
    September in Hamburg in die nächste Runde. Bereits zum 16. Mal lädt die
    Konferenz führende Köpfe der Medienbranche ein, um über die wichtigsten Trends
    und Herausforderungen des digitalen Journalismus zu diskutieren. Im Mittelpunkt
    des Programms stehen in diesem Jahr nachhaltige Geschäftsmodelle, Paid Content,
    neue Plattformstrategien sowie die Rolle von Künstlicher Intelligenz in
    Redaktion und Vermarktung.

    Das scoopcamp wird von der Hamburg Kreativ Gesellschaft mit ihrer Initiative
    nextMedia.Hamburg und gemeinsam mit einem deutschlandweiten Board aus führenden
    Medienunternehmen ausgerichtet. Dazu gehören dpa, Zeit Online, Norddeutscher
    Rundfunk, DER SPIEGEL, NOZ Digital, G+J / RTL, Hamburger Abendblatt, OMR,
    Hamburger Morgenpost, Handelsblatt Media Group und Bauer Xcel Media.

    "Das scoopcamp bringt die führenden Köpfe der Branche zusammen, um gemeinsam an
    Antworten für die Zukunft des Journalismus zu arbeiten. Gerade in Zeiten von KI,
    neuen Plattformen und verändertem Nutzerverhalten braucht es Räume wie diesen
    für Austausch und Innovation", sagt Dr. Nina Klaß, Leiterin von
    nextMedia.Hamburg.

    Eröffnung und scoop Award 2025: Ein Blick in die Zukunft des Journalismus

    Eröffnet wird die Konferenz von Dr. Nina Klaß (nextMedia.Hamburg) und Dr.
    Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien. Im Anschluss wird der
    "scoop Award" verliehen, der in diesem Jahr an Rieke Havertz (ZEIT) und Klaus
    Brinkbäumer (Publizist) für ihren transatlantischen Podcast "OK, America?" geht.
    Im Gespräch mit den Preisträgern reflektiert Dr. Nina Klaß über die Rolle
    internationaler Perspektiven für den deutschen Journalismus und über Strategien,
    wie Podcasts zu Markenbildung und Refinanzierung von journalistischen Produkten
    beitragen können.

    Transformation und KI: Strategien für die Zukunft

    Ein zentrales Thema des scoopcamp 2025 ist der Einsatz von Künstlicher
    Intelligenz im Journalismus. Das Panel "Make, Buy or Cooperate - welche
    Strategie führt?" beleuchtet, wie die Neue Osnabrücker Zeitung, die dpa, der ORF
    und brand eins ihre KI-Strategie aufstellen. Zudem analysiert Stephanie
