Climaty AI, von Neel Pandya ins Leben gerufen, zur Förderung des neuen Zeitalters des Marketings

    Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Climaty AI, ein globales CliMarTech-Unternehmen,
    das von agentenbasierter KI unterstützt wird, wurde von Neel Pandya gegründet.
    Mit der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit in den Regionen APAC, GCC, EU,
    Großbritannien und Nordamerika strebt Climaty AI an, die Standard-Klimaschicht
    für alle Medienentscheidungen zu werden und eine SaaS-Plattform anzubieten, die
    CO2-Verantwortung und leistungsstarke Medienkampagnen miteinander verbindet.

    Im Gegensatz zu Punktlösungen oder ESG-Add-ons bietet Climaty AI die
    branchenweit erste End-to-End-CliMarTech-Infrastruktur, die Folgendes
    kombiniert:

    - Medienübergreifende Kohlenstoffintelligenz : Die weltweit erste Maschine, die
    Ad-Emissionen über alle Medienkontaktpunkte hinweg misst und KI-gestützte
    Strategien zur erheblichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks empfiehlt.

    - Agentenbasierte KI-Suite: Autonome KI-Agenten, die Arbeitsabläufe optimieren,
    kreative Inhalte personalisieren, Echtzeit-Informationen liefern und eine
    kontinuierliche Optimierung vorantreiben.

    - Programmatic+: Hochwertiges, MFA-freies Inventar mit direkten Verlagsangeboten
    und CO2-bewusstem Bidding.

    - Ad Net Zero Pathway: Kompensiert Emissionen durch verifizierte
    Gutschriftenprojekte für Emissionen.

    "Climaty AI ist die Antwort auf die Frage jedes CMO: 'Wie kann ich
    verantwortungsbewusst wachsen?' Mit agentenbasierter KI als Kernstück und
    Nachhaltigkeit als zentralem Anliegen lösen wir nicht nur Probleme, sondern
    gestalten das Betriebssystem des modernen Marketings neu", so Neel Pandya.

    Am Ruder befindet sich Neel Pandya, Gründer und CEO von Climaty AI . Er hat die
    Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt - als Markenvermarkter, als
    führender Medienvertreter und als Tech-CEO. Seine Karriere umfasst
    Führungspositionen bei L'Oréal, Vodafone und GroupM (Unilever) und zuletzt als
    CEO von Pixis, wo er die frühe Welle der KI nutzte, um das Unternehmen zu einer
    globalen Marke mit einem Finanzvolumen von 225 Millionen Dollar auszubauen.
    Pandya wurde als "Top Global Inspirational Leader" und "Most Powerful
    Influencer" ausgezeichnet und leitete außerdem das Medienforum der Society of
    Advertisers. Jetzt reitet er auf der nächsten doppelten Transformationswelle -
    agentenbasierte KI und Climate Tech - um eine Lösung zu entwickeln, die moderne
    CMOs wirklich brauchen.

    "Nachdem ich jahrelang an der Leistungsoptimierung für globale Marken, Agenturen
    und KI-Plattformen gearbeitet habe, fühlte ich mich verpflichtet, den nächsten
    entscheidenden Wandel anzuführen, bei dem Marketing Intelligence und
    Umweltverträglichkeit miteinander verschmelzen", so Neel. "Ich bin davon
    überzeugt, dass die Zukunft des Marketings in KI-gestützter Automatisierung,
    messbaren Ergebnissen und Sinnhaftigkeit liegt."

    Informationen zu Climaty AI

    Climaty AI ist ein globales CliMarTech-Unternehmen, das von agentenbasierter KI
    unterstützt wird und Marketingfachleuten dabei hilft, intelligentere und
    verantwortungsbewusstere Kampagnen durchzuführen. Die Plattform kombiniert
    Automatisierung, Tools für den Medieneinkauf und eine integrierte
    CO2-Bilanzierung, sodass Marken Ergebnisse erzielen und gleichzeitig ihre
    Auswirkungen auf die Umwelt überwachen können. Website: http://climaty.ai/

    Medienkontakt:

    Ethan@climaty.aiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2757303/Neel_Pandya.jpg
    View original
    content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/climaty-ai-von-neel-pan
    dya-ins-leben-gerufen-zur-forderung-des-neuen-zeitalters-des-marketings-30253810
    8.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180633/6104221
    OTS: Climaty AI


