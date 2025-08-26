Climaty AI, von Neel Pandya ins Leben gerufen, zur Förderung des neuen Zeitalters des Marketings
Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Climaty AI, ein globales CliMarTech-Unternehmen,
das von agentenbasierter KI unterstützt wird, wurde von Neel Pandya gegründet.
Mit der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit in den Regionen APAC, GCC, EU,
Großbritannien und Nordamerika strebt Climaty AI an, die Standard-Klimaschicht
für alle Medienentscheidungen zu werden und eine SaaS-Plattform anzubieten, die
CO2-Verantwortung und leistungsstarke Medienkampagnen miteinander verbindet.
Im Gegensatz zu Punktlösungen oder ESG-Add-ons bietet Climaty AI die
branchenweit erste End-to-End-CliMarTech-Infrastruktur, die Folgendes
kombiniert:
- Medienübergreifende Kohlenstoffintelligenz : Die weltweit erste Maschine, die
Ad-Emissionen über alle Medienkontaktpunkte hinweg misst und KI-gestützte
Strategien zur erheblichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks empfiehlt.
- Agentenbasierte KI-Suite: Autonome KI-Agenten, die Arbeitsabläufe optimieren,
kreative Inhalte personalisieren, Echtzeit-Informationen liefern und eine
kontinuierliche Optimierung vorantreiben.
- Programmatic+: Hochwertiges, MFA-freies Inventar mit direkten Verlagsangeboten
und CO2-bewusstem Bidding.
- Ad Net Zero Pathway: Kompensiert Emissionen durch verifizierte
Gutschriftenprojekte für Emissionen.
"Climaty AI ist die Antwort auf die Frage jedes CMO: 'Wie kann ich
verantwortungsbewusst wachsen?' Mit agentenbasierter KI als Kernstück und
Nachhaltigkeit als zentralem Anliegen lösen wir nicht nur Probleme, sondern
gestalten das Betriebssystem des modernen Marketings neu", so Neel Pandya.
Am Ruder befindet sich Neel Pandya, Gründer und CEO von Climaty AI . Er hat die
Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt - als Markenvermarkter, als
führender Medienvertreter und als Tech-CEO. Seine Karriere umfasst
Führungspositionen bei L'Oréal, Vodafone und GroupM (Unilever) und zuletzt als
CEO von Pixis, wo er die frühe Welle der KI nutzte, um das Unternehmen zu einer
globalen Marke mit einem Finanzvolumen von 225 Millionen Dollar auszubauen.
Pandya wurde als "Top Global Inspirational Leader" und "Most Powerful
Influencer" ausgezeichnet und leitete außerdem das Medienforum der Society of
Advertisers. Jetzt reitet er auf der nächsten doppelten Transformationswelle -
agentenbasierte KI und Climate Tech - um eine Lösung zu entwickeln, die moderne
CMOs wirklich brauchen.
"Nachdem ich jahrelang an der Leistungsoptimierung für globale Marken, Agenturen
und KI-Plattformen gearbeitet habe, fühlte ich mich verpflichtet, den nächsten
entscheidenden Wandel anzuführen, bei dem Marketing Intelligence und
Umweltverträglichkeit miteinander verschmelzen", so Neel. "Ich bin davon
überzeugt, dass die Zukunft des Marketings in KI-gestützter Automatisierung,
messbaren Ergebnissen und Sinnhaftigkeit liegt."
Informationen zu Climaty AI
Climaty AI ist ein globales CliMarTech-Unternehmen, das von agentenbasierter KI
unterstützt wird und Marketingfachleuten dabei hilft, intelligentere und
verantwortungsbewusstere Kampagnen durchzuführen. Die Plattform kombiniert
Automatisierung, Tools für den Medieneinkauf und eine integrierte
CO2-Bilanzierung, sodass Marken Ergebnisse erzielen und gleichzeitig ihre
Auswirkungen auf die Umwelt überwachen können. Website: http://climaty.ai/
Medienkontakt:
Ethan@climaty.aiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2757303/Neel_Pandya.jpg
View original
content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/climaty-ai-von-neel-pan
dya-ins-leben-gerufen-zur-forderung-des-neuen-zeitalters-des-marketings-30253810
8.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180633/6104221
OTS: Climaty AI
