    Monopolvorwürfe

    Elon Musk verklagt Apple und OpenAI wegen "Absprache im KI-Markt"

    Elon Musks KI-Startup xAI hat Apple und OpenAI verklagt. In der Klage wirft das Unternehmen beiden Tech-Giganten eine wettbewerbswidrige Absprache vor.

    Foto: Matt Rourke - AP

    Ziel sei es gewesen, Konkurrenten im Markt für generative künstliche Intelligenz (KI) auszuschalten. Die Klage behauptet, Apple habe Super-Apps und Chatbot-Konkurrenten wie Musks eigenen Grok im App Store systematisch benachteiligt. Gleichzeitig habe OpenAI durch die Integration seines ChatGPT in Apple-Produkte eine bevorzugte Behandlung erhalten.

    "In einem verzweifelten Versuch, sein Smartphone-Monopol zu schützen, hat sich Apple mit OpenAI zusammengeschlossen, um Wettbewerb und Innovation im Bereich KI zu behindern", heißt es in der der beim US-Bezirksgericht in Texas eingereichten Klage.

    OpenAI reagierte scharf. Ein Sprecher erklärte, die Klage passe "zu Herrn Musks Muster der Schikane". CEO Sam Altman warf Musk bereits zuvor öffentlich vor, X "zu seinem eigenen Vorteil und zum Nachteil seiner Konkurrenten" manipuliert zu haben.

    Die Auseinandersetzung ist die jüngste Eskalation im Dauerstreit zwischen Musk und OpenAI. Musk war 2015 Mitgründer des KI-Labors, verließ das Projekt aber 2018 nach internen Differenzen. 2023 gründete er xAI, das mit OpenAI konkurrieren soll. Bereits zuvor hatte Musk OpenAI verklagt und den Machern Vertragsbruch vorgeworfen, weil sie kommerzielle Interessen über die ursprüngliche Mission gestellt hätten, KI "zum Wohle der gesamten Menschheit" zu entwickeln.

    Doch auch Musks eigenes Unternehmen steht in der Kritik. xAI, das sich zunächst als gemeinnützige Public Benefit Corporation in Nevada registriert hatte, gab diesen Status 2024 wieder auf. Gleichzeitig wurden Vorwürfe über mangelnde Transparenz bei Sicherheitsprüfungen des Grok-Chatbots laut.

    Juristen kritisieren Musks Strategie. "Ein Unternehmen, das sich ernsthaft der Rechenschaft gegenüber Stakeholdern verpflichtet, würde sich kaum in Nevada gründen", sagte Michal Barzuza, Professor für Unternehmensrecht an der University of Virginia, gegenüber CNBC. Dort seien Unternehmen schwerer verklagbar.

    Während OpenAI zuletzt zugesichert hat, die Kontrolle seiner gemeinnützigen Organisation auch nach einer Umstrukturierung zu behalten, wird Musks xAI zunehmend mit Fragen zu seiner eigenen Glaubwürdigkeit konfrontiert.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Nicolas Ebert
