Trump feuert Fed-Gouverneurin – historischer Machtkampf treibt Gold als Hedge

Cook wies die Anschuldigungen zurück und erklärte: "Präsident Trump gab vor, mich ‚aus wichtigem Grund‘ zu entlassen, obwohl es nach dem Gesetz keinen wichtigen Grund gibt und er dazu nicht befugt ist. Ich werde nicht zurücktreten." Ihr Anwalt kündigte an, juristisch gegen den Schritt vorzugehen. Analysten gehen davon aus, dass der Streit vor dem Obersten Gerichtshof landen wird.

US-Präsident Donald Trump hat mit der Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook einen historischen Konflikt ausgelöst, der die Unabhängigkeit der US-Notenbank ins Zentrum rückt und die Märkte erschüttert. In einem auf Truth Social veröffentlichten Brief schrieb Trump: "Hiermit werden Sie mit sofortiger Wirkung aus Ihrem Amt im Gouverneursrat der Federal Reserve entlassen. Ich habe festgestellt, dass es ausreichende Gründe gibt, Sie aus Ihrem Amt zu entlassen." Grundlage sind Vorwürfe, Cook habe bei Hypothekenanträgen widersprüchliche Angaben gemacht.

Die Märkte reagierten nervös: Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen leicht, während die zweijährigen zurückgingen. Der US-Dollar verlor gegenüber Euro und Yen, Gold legte zu. Ökonomen warnen, die Attacke gefährde das Vertrauen in die politische Unabhängigkeit der Fed. "Das ist ein Todesstoß für die Unabhängigkeit der Fed", sagte Aaron Klein von der Brookings Institution.

Laut Saxo Bank geht es weniger um die Person Cook als um die Institution. Die Bank warnte, dass der zunehmende politische Druck langfristig eine „Unabhängigkeitsprämie“ auf US-Vermögenswerte bedeuten könnte. "Die erste Reaktion war eher eine vorsichtige Neukalibrierung als Panik: Gold festigte sich, die Renditen am kurzen Ende schwankten …, während Risikoanlagen etwas an Höhe verloren." Kurzfristig profitiere Gold demnach von drei Faktoren: politischer Unsicherheit, der Aussicht auf frühere Zinssenkungen und einer stärkeren Nachfrage nach Absicherungen. Strukturell bleibe die staatliche Nachfrage nach Gold ein Rückgrat des Marktes. Der Preis liegt derzeit bei 3.373 US-Dollar, ein Plus von rund 28 Prozent seit Jahresbeginn.

Mit Cooks Abgang könnte Trump eine Vierermehrheit im siebenköpfigen Vorstand der Fed erlangen. Zusammen mit seinem Kandidaten Stephen Miran, der eine Beschneidung der Fed-Unabhängigkeit befürwortet, könnte sich das Machtgefüge verschieben. Zwar entscheidet der zwölfköpfige Offenmarktausschuss über die Zinsen, doch der Vorstand kontrolliert Budget, Personal und die Ernennung der regionalen Fed-Präsidenten.

Die Demokraten sprachen von Machtmissbrauch. Senatorin Elizabeth Warren nannte den Schritt "eine autoritäre Machtübernahme, die eklatant gegen den Federal Reserve Act verstößt und vor Gericht gekippt werden muss". Der Ausgang gilt als Präzedenzfall für die Grenzen präsidialer Befugnisse – und als Stresstest für die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



