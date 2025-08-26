Dank Megatrend Elektrifizierung: Schwäbischer Hidden Champion mit 140-%-Rallye

Mit einem Auftragsbestand auf Rekordniveau und einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3 sieht Berenberg-Analystin Yasmin Steilen das Unternehmen gut auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Sie rechnet mit einer weiteren Beschleunigung des Wachstums und hat ihre Prognose auf eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent im Jahr 2025 angehoben. Das Kursziel wurde von 72 Euro auf 74 Euro angepasst, während die Kaufempfehlung beibehalten wird, was Luft für weitere 13 Prozent Kursgewinne lässt.

Der Umsatz des mittelständischen Herstellers von Elektrokomponenten Pfisterer stieg im 2. Quartal um 21,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 113,4 Millionen Euro. Auch der Auftragseingang legte um saftige 57,3 Prozent auf 146,1 Millionen Euro zu – ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen von dem Megatrend der Elektrifizierung profitiert.

Seit dem Börsengang hat die Aktie von Pfisterer um rund 140 Prozent zugelegt. Analystin Steilen sieht aktuell wenig Spielraum für Enttäuschungen, empfiehlt jedoch, bei Rücksetzern einzusteigen. Pfisterer bleibe ein klarer Profiteur von Investitionen in das Stromnetz und die Elektromobilität.

Auch die Unternehmensführung selbst zeigt sich zuversichtlich und erwartet 2025 eine anhaltend starke Nachfrage. Sie geht davon aus, dass das Umsatzwachstum am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 9 bis 12 Prozent liegen wird.

Analystin Steilen bezeichnet Pfisterer ein "Pure-Play" auf den Netzausbau. "Mit seinem breiten Produktportfolio, das durch mehr als 100 aktive Patente geschützt ist, befindet sich Pfisterer im Sweet Spot der Elektrifizierung."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pfisterer Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Tradegate (26. August 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.





