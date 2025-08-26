    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfisterer Holding AktievorwärtsNachrichten zu Pfisterer Holding

    Erst 3 Monate an der Börse

    533 Aufrufe 533 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dank Megatrend Elektrifizierung: Schwäbischer Hidden Champion mit 140-%-Rallye

    Zum zweiten Mal seit seinem IPO im Mai legt der Elektrospezialist Pfisterer Quartalszahlen vor. Die können sich sehen lassen. Analysten sehen die unglaubliche Kursrallye noch nicht am Ende angekommen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Pfisterer Umsatz steigt um 21,3% auf 113,4 Mio. Euro.
    • Auftragseingang wächst um 57,3% auf 146,1 Mio. Euro.
    • Analysten sehen weiteres Wachstum und Kursziel bei 74 Euro.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Erst 3 Monate an der Börse - Dank Megatrend Elektrifizierung: Schwäbischer Hidden Champion mit 140-%-Rallye
    Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-Pressefoto

    Der Umsatz des mittelständischen Herstellers von Elektrokomponenten Pfisterer stieg im 2. Quartal um 21,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 113,4 Millionen Euro. Auch der Auftragseingang legte um saftige 57,3 Prozent auf 146,1 Millionen Euro zu – ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen von dem Megatrend der Elektrifizierung profitiert.

    Mit einem Auftragsbestand auf Rekordniveau und einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3 sieht Berenberg-Analystin Yasmin Steilen das Unternehmen gut auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Sie rechnet mit einer weiteren Beschleunigung des Wachstums und hat ihre Prognose auf eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent im Jahr 2025 angehoben. Das Kursziel wurde von 72 Euro auf 74 Euro angepasst, während die Kaufempfehlung beibehalten wird, was Luft für weitere 13 Prozent Kursgewinne lässt.

    Pfisterer Holding

    -2,51 %
    +13,76 %
    +23,50 %
    +106,08 %
    +164,00 %
    ISIN:DE000PFSE212WKN:PFSE21

    Seit dem Börsengang hat die Aktie von Pfisterer um rund 140 Prozent zugelegt. Analystin Steilen sieht aktuell wenig Spielraum für Enttäuschungen, empfiehlt jedoch, bei Rücksetzern einzusteigen. Pfisterer bleibe ein klarer Profiteur von Investitionen in das Stromnetz und die Elektromobilität. 

    Auch die Unternehmensführung selbst zeigt sich zuversichtlich und erwartet 2025 eine anhaltend starke Nachfrage. Sie geht davon aus, dass das Umsatzwachstum am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 9 bis 12 Prozent liegen wird.

    Analystin Steilen bezeichnet Pfisterer ein "Pure-Play" auf den Netzausbau. "Mit seinem breiten Produktportfolio, das durch mehr als 100 aktive Patente geschützt ist, befindet sich Pfisterer im Sweet Spot der Elektrifizierung."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Pfisterer Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 65,60EUR auf Tradegate (26. August 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,30, was eine Steigerung von +5,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erst 3 Monate an der Börse Dank Megatrend Elektrifizierung: Schwäbischer Hidden Champion mit 140-%-Rallye Zum zweiten Mal seit seinem IPO im Mai legt der Elektrospezialist Pfisterer Quartalszahlen vor. Die können sich sehen lassen. Analysten sehen die unglaubliche Kursrallye noch nicht am Ende angekommen.