    Hoftex Group AG: Neue Prognose für 2025 – Was Anleger wissen müssen

    Die Hoftex Group AG hat ihre Jahresprognose für 2025 korrigiert. Der Umsatz soll nun zwischen 140 und 150 Mio. EUR liegen, das EBITDA zwischen 8 und 10 Mio. EUR. Ein detaillierter Bericht folgt am 29. August 2025.

    • Der Vorstand der Hoftex Group AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
    • Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt rund 73,6 Mio. EUR, im Vergleich zu 76,0 Mio. EUR im Vorjahreshalbjahr.
    • Das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 liegt bei 4,0 Mio. EUR, während es im Vorjahreshalbjahr 5,5 Mio. EUR betrug.
    • Die ursprüngliche Prognose für 2025 sah einen Umsatz von 150,0 Mio. EUR bis 170,0 Mio. EUR vor, dieser wurde nun auf 140,0 Mio. EUR bis 150,0 Mio. EUR gesenkt.
    • Der Prognosekorridor für das Konzern-EBITDA wurde von 13,0 Mio. EUR bis 15,0 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR angepasst.
    • Eine umfassende Berichterstattung über den Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2025 wird am 29. August 2025 veröffentlicht.






