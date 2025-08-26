Hoftex Group AG: Neue Prognose für 2025 – Was Anleger wissen müssen
Die Hoftex Group AG hat ihre Jahresprognose für 2025 korrigiert. Der Umsatz soll nun zwischen 140 und 150 Mio. EUR liegen, das EBITDA zwischen 8 und 10 Mio. EUR. Ein detaillierter Bericht folgt am 29. August 2025.
- Der Vorstand der Hoftex Group AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
- Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt rund 73,6 Mio. EUR, im Vergleich zu 76,0 Mio. EUR im Vorjahreshalbjahr.
- Das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 liegt bei 4,0 Mio. EUR, während es im Vorjahreshalbjahr 5,5 Mio. EUR betrug.
- Die ursprüngliche Prognose für 2025 sah einen Umsatz von 150,0 Mio. EUR bis 170,0 Mio. EUR vor, dieser wurde nun auf 140,0 Mio. EUR bis 150,0 Mio. EUR gesenkt.
- Der Prognosekorridor für das Konzern-EBITDA wurde von 13,0 Mio. EUR bis 15,0 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR angepasst.
- Eine umfassende Berichterstattung über den Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2025 wird am 29. August 2025 veröffentlicht.
