Hoftex Group AG: Neue Prognose für 2025 – Was Anleger wissen müssen

Die Hoftex Group AG hat ihre Jahresprognose für 2025 korrigiert. Der Umsatz soll nun zwischen 140 und 150 Mio. EUR liegen, das EBITDA zwischen 8 und 10 Mio. EUR. Ein detaillierter Bericht folgt am 29. August 2025.

