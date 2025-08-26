Gerresheimer Aktie mit Kurseinbruch - 26.08.2025

Die Gerresheimer Aktie notiert aktuell bei 44,22€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,51 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,61 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -23,50 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +1,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -35,69 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,73 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,83 % 1 Monat -7,49 % 3 Monate -23,50 % 1 Jahr -51,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die steigende Short-Quote der Gerresheimer-Aktie, die Verschiebung von direkten Aktien zu Finanzinstrumenten, Forderungen aktivistischer Investoren nach Effizienzsteigerungen und die im Vergleich zu Wettbewerbern geringere Produktivität und EBITDA-Marge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.