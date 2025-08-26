Rüstungs-Milliardenpoker: TKMS und Hanwha ringen um Kanadas U-Boot-Deal

Für den Nachmittag kündigte Carney einen Besuch der TKMS-Werft in Kiel an. Im Oktober will er den südkoreanischen Bewerber Hanwha besichtigen. Der Wert des Auftrags wird auf 20 bis 24 Milliarden Kanadische Dollar (rund 13,4 bis 16,1 Milliarden Euro) geschätzt. Das schwedische Unternehmen Saab, das ebenfalls Interesse bekundet hatte, schied hingegen aus.

Die Marinesparte von Thyssenkrupp rückt ins Zentrum eines milliardenschweren Rüstungsdeals: Nach Angaben des kanadischen Premierministers Mark Carney gehört Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) zu den zwei Finalisten für den Kauf neuer Militär-U-Boote. Neben dem deutschen Unternehmen habe auch ein südkoreanischer Konkurrent alle technischen Anforderungen erfüllt. Das Wichtigste in den weiteren Gesprächen sei der wirtschaftliche Nutzen für Kanada, sagte Carney nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin. Im Fokus stehe dabei auch eine mögliche Produktion vor Ort sowie die Interoperabilität mit den Nato-Partnern.

Merz warb ausdrücklich für eine Entscheidung zugunsten der deutsch-norwegischen Partnerschaft, die bereits zehn U-Boote der Klasse 212CD bei TKMS bestellt hat. "Man muss den Nordatlantik gemeinsam sichern. Wenn Kanada zu dem bestehenden deutsch-norwegischen Bündnis bei der U-Boot-Produktion hinzukomme, wäre dies ein sehr starkes Signal", so der Kanzler. TKMS gilt als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote.

Über den Rüstungsdeal hinaus kündigten beide Länder an, ihre Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien zu vertiefen. Kanada wolle Deutschland helfen, die Abhängigkeit von China und Russland zu verringern, betonte Carney. Als Beispiel nannte er die Partnerschaft zwischen dem kanadischen Bergbauunternehmen Troilus Gold und der Hamburger Aurubis AG, die eine Lieferkette für Seltene-Erden-Magnete zwischen Québec und Deutschland aufbauen wollen.

Carney erklärte, Ottawa mobilisiere "nahezu eine halbe Billion Dollar an Investitionen in Energie-, Hafen- und digitale Infrastruktur", um diese Bemühungen zu unterstützen. Bereits im vergangenen Jahr hatten beide Länder ein Abkommen zum Handel mit grünem Wasserstoff geschlossen. Dessen Umsetzung kommt bislang jedoch langsamer voran als erwartet, da die deutsche Nachfrage hinter den Prognosen zurückbleibt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



