JPMorgan sieht doch Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie erwartet Index-Experte Pankaj Gupta zwar nach wie vor den Einzug des deutschen Energietechnikkonzerns Siemens Energy und den der Deutschen Bank in den Leitindex der Euroregion. Doch der deutsche Versorger Eon dürfte seine Chance knapp verpassen, ebenso wie dessen französischer Konkurrent Engie . Aktuell habe wieder der niederländische Spezialist für Autoimmunerkrankungen, Argenx , die Nase vorn, schrieb Gupta.

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Aufstiegsplatz in den EuroStoxx 50 im September ist in diesem Jahr extrem eng. Erneut hat die US-Bank JPMorgan Berechnungen vorgenommen und ihre Einschätzung geändert.

Unter den Abstiegskandidaten gibt es ihm zufolge dagegen voraussichtlich keine Änderung. Er rechnet nach wie vor mit dem Ausscheiden des Autobauers Stellantis , gefolgt vom Telekom-Netzwerkausrüster Nokia und dem Spirituosenhersteller Pernod Ricard . Alle drei gehörten derzeit nicht mehr zu den 60 größten Unternehmen in der Auswahlliste. Allerdings ist auch hier nichts wirklich sicher: Nokia und Pernod Ricard seien nicht allzu weit entfernt von Platz 60, den derzeit Heineken innehat.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx wird die Zusammensetzung des EuroStoxx zum August-Termin regulär überprüfen und etwaige Änderungen zum US-Handelsschluss am Montag, 1. September, bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 31,09 auf Tradegate (26. August 2025, 13:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,47 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,55 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -19,70 %/+9,20 % bedeutet.



