    AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • AT&T kauft Echostar-Frequenzlizenzen für 23 Mrd. USD.
    • Ziel: Marktführer in 5G und Glasfaser-Konnektivität.
    • Transaktion benötigt Genehmigung, Abschluss 2026 geplant.
    AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro). Damit positioniere sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

    Seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigte AT&T ebenso wie die Ausschüttungspläne, wie eine erwartete Kapazität für Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Milliarden Dollar für die Jahre 2025 bis 2027./nas/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT&T Aktie

    Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,91 auf Tradegate (26. August 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT&T Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT&T bezifferte sich zuletzt auf 176,69 Mrd..

    AT&T zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0800 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
