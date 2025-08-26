AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar
- AT&T kauft Echostar-Frequenzlizenzen für 23 Mrd. USD.
- Ziel: Marktführer in 5G und Glasfaser-Konnektivität.
- Transaktion benötigt Genehmigung, Abschluss 2026 geplant.
DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro). Damit positioniere sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.
Seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigte AT&T ebenso wie die Ausschüttungspläne, wie eine erwartete Kapazität für Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Milliarden Dollar für die Jahre 2025 bis 2027./nas/stk
Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,91 auf Tradegate (26. August 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT&T Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,21 %.
Die Marktkapitalisierung von AT&T bezifferte sich zuletzt auf 176,69 Mrd..
AT&T zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0800 %.
