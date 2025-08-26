AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT&T Aktie

Die AT&T Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,91 auf Tradegate (26. August 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT&T Aktie um +0,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,21 %.

Die Marktkapitalisierung von AT&T bezifferte sich zuletzt auf 176,69 Mrd..

AT&T zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0800 %.