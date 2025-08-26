    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Rallye überzogen? Das nächste Downgrade für die Commerzbank – Aktie tiefrot

    Die Aktie von Deutschlands zweitgrößter Bank bricht am Dienstag um rund 7 Prozent ein. Nach der Deutschen Bank warnen nun auch Analysten von der Bank of America, dass die Aktie heißgelaufen ist.

    • Commerzbank-Aktie bricht um 7% auf 33,64 Euro ein.
    • Bank of America stuft Aktie auf "Underperform" herab.
    • Übernahmepläne von UniCredit stoßen auf Widerstand.
    Nach einer beeindruckenden Kursrallye mit einem Plus von mehr als 140 Prozent seit Jahresanfang muss die Commerzbank-Aktie am Dienstag deutliche Verluste hinnehmen. Um fast 7 Prozent sackte der Kurs auf 33,64 Euro ab und war damit der schwächste Wert im ohnehin schwachen DAX. Der Grund für den Rücksetzer: Die Bank of America strich ihre positive Einschätzung und stufte das Papier auf "Underperform" herab.

    Analyst Tarik El Mejjad der US-Großbank begründet die Entscheidung damit, dass die aktuelle Bewertung der Commerzbank-Aktie mittlerweile überzogen sei. Von den derzeitigen Kursniveaus aus sei kaum noch weiteres Potenzial nach oben erkennbar. Diese Einschätzung löste bei vielen Anlegern Ernüchterung aus und führte zu einem deutlichen Kursrückgang.

    Commerzbank

    -6,46 %
    -0,58 %
    +18,17 %
    +35,59 %
    +172,73 %
    +464,69 %
    +649,84 %
    +255,26 %
    -63,19 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

    Die Übernahmespekulationen rund um die Commerzbank schienen bislang auf Erfolgskurs. Die italienische UniCredit hat ihren Anteil an der Frankfurter Bank auf rund 26 Prozent erhöht und unmissverständlich ihre Ambitionen auf eine vollständige Übernahme zum Ausdruck gebracht. Weitere Finanzinstrumente sollen zu gegebener Zeit in Aktien umgewandelt werden – ein klares Signal für eine mögliche Vollübernahme.

    Doch genau diese Übernahmehoffnungen haben die Aktie in den letzten Monaten stark angetrieben. Allein im dritten Quartal stieg der Kurs um mehr als 30 Prozent, was die Erwartungen an die Übernahme weiter anheizte. Anleger fragen sich, ob die Hoffnungen auf einen Deal bereits zu stark in den Kurs eingepreist sind.

    Auf der deutschen Seite formiert sich weiterhin Widerstand gegen die Offerten der Italiener. Sowohl die Commerzbank als auch die Bundesregierung lehnen die Übernahmepläne der UniCredit ab. Ein politisches Tauziehen, das sich noch über längere Zeit hinziehen könnte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
