    Ausbildungsbeginn bei Bien-Zenker - junge Talente starten in ihre berufliche Zukunft (FOTO)

    Schlüchtern (ots) - Neue Talente für eine starke Zukunft

    Mit einem umfangreichen Portfolio an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten
    unterstreicht Bien-Zenker sein Engagement für die Fachkräfte von morgen. Das
    langjährig erfolgreiche Ausbildungskonzept ermöglicht es Nachwuchskräften, sich
    fachlich exzellent aufzustellen und gleichzeitig die Entwicklung der
    Fertighausbranche entscheidend mitzugestalten.

    Das Angebot reicht von verschiedenen Ausbildungsberufen über duale Studiengänge
    bis hin zu Jahrespraktika:

    - Industriekaufmann (m/w/d)
    - Bauzeichner (Architektur) (m/w/d)
    - Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)
    - Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
    - Zimmerer (m/w/d)
    - Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
    - Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
    - Bachelor of Arts - Industrial Management (m/w/d)
    - Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen Projektmanagement (Holzbau)
    (m/w/d)
    - Bachelor of Science - Angewandte Informatik (m/w/d)
    - Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
    - FOS-Praktikum Wirtschaft und Verwaltung
    - FOS-Praktikum Bautechnik
    - FOS-Praktikum Informationstechnologie

    Das Ausbildungsjahr begann mit den traditionellen zweitägigen
    Einführungsprogramm. Dabei lernten die neuen Auszubildenden nicht nur ihre
    Ausbilder und das Schlüchterner Werksgelände kennen, sondern erhielten auch
    einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Abteilungen. Der Tag bot daher
    nicht nur die Möglichkeit, das Unternehmen näher kennenzulernen, sondern auch
    den Zusammenhalt untereinander zu stärken.

    Gemeinsam hoch hinaus: Teambuilding im Allgäu

    Ein besonderes Highlight erwartete die Auszubildenden des 1. und 3. Lehrjahres
    vom 13. bis 15. August 2025: Ein dreitägiger Ausflug ins Allgäu. Auf dem Plan
    standen gemeinsame Aktivitäten in der Natur, spannende Team-Challenges und Zeit
    für den persönlichen Austausch. Neben sportlichen Unternehmungen und
    Erkundungstouren gab es auch Programmpunkte auf dem Plan, die gezielt den
    Teamgeist stärkten.

    "Gemeinsame Erlebnisse wie unser Allgäu-Ausflug sind weit mehr als Freizeit", so
    Christian Garke, kaufmännischer Geschäftsführer. "Sie fördern den Zusammenhalt,
    schaffen Vertrauen und bilden eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche
    Zusammenarbeit im Berufsalltag. Unsere Erfahrung zeigt: Wer sich auf
    menschlicher Ebene versteht, arbeitet auch im Team erfolgreicher."

    Ausbildung mit Perspektive

    Das Ausbildungskonzept von Bien-Zenker verbindet modernste Fertigungs-,
    Planungs- und Verwaltungstechnologien mit der handwerklichen Tradition des
