Ausbildungsbeginn bei Bien-Zenker - junge Talente starten in ihre berufliche Zukunft (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Neue Talente für eine starke Zukunft



Mit einem umfangreichen Portfolio an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten

unterstreicht Bien-Zenker sein Engagement für die Fachkräfte von morgen. Das

langjährig erfolgreiche Ausbildungskonzept ermöglicht es Nachwuchskräften, sich

fachlich exzellent aufzustellen und gleichzeitig die Entwicklung der

Fertighausbranche entscheidend mitzugestalten.



Das Angebot reicht von verschiedenen Ausbildungsberufen über duale Studiengänge

bis hin zu Jahrespraktika:





- Industriekaufmann (m/w/d)- Bauzeichner (Architektur) (m/w/d)- Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)- Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)- Zimmerer (m/w/d)- Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)- Bachelor of Arts - Industrial Management (m/w/d)- Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen Projektmanagement (Holzbau)(m/w/d)- Bachelor of Science - Angewandte Informatik (m/w/d)- Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik (m/w/d)- FOS-Praktikum Wirtschaft und Verwaltung- FOS-Praktikum Bautechnik- FOS-Praktikum InformationstechnologieDas Ausbildungsjahr begann mit den traditionellen zweitägigenEinführungsprogramm. Dabei lernten die neuen Auszubildenden nicht nur ihreAusbilder und das Schlüchterner Werksgelände kennen, sondern erhielten aucheinen umfassenden Einblick in die verschiedenen Abteilungen. Der Tag bot dahernicht nur die Möglichkeit, das Unternehmen näher kennenzulernen, sondern auchden Zusammenhalt untereinander zu stärken.Gemeinsam hoch hinaus: Teambuilding im AllgäuEin besonderes Highlight erwartete die Auszubildenden des 1. und 3. Lehrjahresvom 13. bis 15. August 2025: Ein dreitägiger Ausflug ins Allgäu. Auf dem Planstanden gemeinsame Aktivitäten in der Natur, spannende Team-Challenges und Zeitfür den persönlichen Austausch. Neben sportlichen Unternehmungen undErkundungstouren gab es auch Programmpunkte auf dem Plan, die gezielt denTeamgeist stärkten."Gemeinsame Erlebnisse wie unser Allgäu-Ausflug sind weit mehr als Freizeit", soChristian Garke, kaufmännischer Geschäftsführer. "Sie fördern den Zusammenhalt,schaffen Vertrauen und bilden eine wichtige Grundlage für eine erfolgreicheZusammenarbeit im Berufsalltag. Unsere Erfahrung zeigt: Wer sich aufmenschlicher Ebene versteht, arbeitet auch im Team erfolgreicher."Ausbildung mit PerspektiveDas Ausbildungskonzept von Bien-Zenker verbindet modernste Fertigungs-,Planungs- und Verwaltungstechnologien mit der handwerklichen Tradition des