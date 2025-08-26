Ausbildungsbeginn bei Bien-Zenker - junge Talente starten in ihre berufliche Zukunft (FOTO)
Schlüchtern (ots) - Neue Talente für eine starke Zukunft
Mit einem umfangreichen Portfolio an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten
unterstreicht Bien-Zenker sein Engagement für die Fachkräfte von morgen. Das
langjährig erfolgreiche Ausbildungskonzept ermöglicht es Nachwuchskräften, sich
fachlich exzellent aufzustellen und gleichzeitig die Entwicklung der
Fertighausbranche entscheidend mitzugestalten.
Das Angebot reicht von verschiedenen Ausbildungsberufen über duale Studiengänge
bis hin zu Jahrespraktika:
- Industriekaufmann (m/w/d)
- Bauzeichner (Architektur) (m/w/d)
- Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (m/w/d)
- Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
- Zimmerer (m/w/d)
- Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
- Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
- Bachelor of Arts - Industrial Management (m/w/d)
- Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen Projektmanagement (Holzbau)
(m/w/d)
- Bachelor of Science - Angewandte Informatik (m/w/d)
- Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
- FOS-Praktikum Wirtschaft und Verwaltung
- FOS-Praktikum Bautechnik
- FOS-Praktikum Informationstechnologie
Das Ausbildungsjahr begann mit den traditionellen zweitägigen
Einführungsprogramm. Dabei lernten die neuen Auszubildenden nicht nur ihre
Ausbilder und das Schlüchterner Werksgelände kennen, sondern erhielten auch
einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Abteilungen. Der Tag bot daher
nicht nur die Möglichkeit, das Unternehmen näher kennenzulernen, sondern auch
den Zusammenhalt untereinander zu stärken.
Gemeinsam hoch hinaus: Teambuilding im Allgäu
Ein besonderes Highlight erwartete die Auszubildenden des 1. und 3. Lehrjahres
vom 13. bis 15. August 2025: Ein dreitägiger Ausflug ins Allgäu. Auf dem Plan
standen gemeinsame Aktivitäten in der Natur, spannende Team-Challenges und Zeit
für den persönlichen Austausch. Neben sportlichen Unternehmungen und
Erkundungstouren gab es auch Programmpunkte auf dem Plan, die gezielt den
Teamgeist stärkten.
"Gemeinsame Erlebnisse wie unser Allgäu-Ausflug sind weit mehr als Freizeit", so
Christian Garke, kaufmännischer Geschäftsführer. "Sie fördern den Zusammenhalt,
schaffen Vertrauen und bilden eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit im Berufsalltag. Unsere Erfahrung zeigt: Wer sich auf
menschlicher Ebene versteht, arbeitet auch im Team erfolgreicher."
Ausbildung mit Perspektive
Das Ausbildungskonzept von Bien-Zenker verbindet modernste Fertigungs-,
Planungs- und Verwaltungstechnologien mit der handwerklichen Tradition des
