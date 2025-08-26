Deutsche essen weniger Fisch

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutschen essen trotz beständiger Preise weniger Fisch. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Fisch-Informationszentrums (FIZ), einem Hamburger Verband der deutschen Fischwirtschaft, hervor. Demnach fiel der Pro-Kopf-Verbrauch 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 13,4 auf 12,8 Kilogramm. Schon 2023 war ein Rückgang verzeichnet worden.

Gründe für den Rückgang gehen aus der Mitteilung nicht hervor. Das FIZ sprach davon, dass sich der Konsum auf Vorjahresniveau bewege.