Jim Cramer: Diese Healthcare-Aktie gehört in dein Depot!

"CVS repariert sein problematischstes Geschäftsfeld, das Managed Care, und zeigt gleichzeitig echte Stärke in anderen Bereichen, besonders im Apothekengeschäft, wo es quasi als letzter Anbieter steht", sagt er. "Außerdem: Angesichts des günstigen Aktienkurses und der großzügigen Dividendenrendite sage ich: Kaufen Sie CVS."

Die Aktien biopharmazeutischer Unternehmen haben in den letzten Monaten nachgegeben, da die Hersteller Schwierigkeiten haben, sich an die Trump-Administration anzupassen – insbesondere unter der Leitung von Robert F. Kennedy Jr. im Gesundheitsministerium, so Cramer. Die Unternehmen sorgen sich zudem über die Auswirkungen von Zöllen auf Pharmazeutika. Auch Managed-Care-Anbieter stehen unter Druck, da sie höhere Auszahlungen als erwartet leisten müssen, fügte er hinzu.

CVS hingegen sei laut Cramer ein "Hafen im Sturm" für Investoren im Gesundheitsbereich, und die Aktie liegt derzeit über 58 Prozent im Plus seit Jahresbeginn.

Cramer zeigte sich beeindruckt von CVS’ jüngstem Quartal und bemerkte, dass die Ergebnisse einen deutlichen Unterschied zum Vorjahr darstellen, als das Management die Jahresprognose mehrfach senken musste. Im Juli übertraf das Unternehmen sowohl die Gewinnerwartungen als auch die Umsatzerwartungen deutlich und das Management hob die Prognose an.

Cramer ist der Ansicht, dass die Aktie trotz der Kursgewinne seit den Tiefständen des Vorjahres weiterhin günstig bewertet ist.

"Obwohl die Aktie von diesen Tiefständen deutlich zurückgekommen ist, ist sie immer noch super günstig, jetzt wo die Zahlen weiter steigen", so Cramer.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 61,30EUR auf Tradegate (26. August 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.