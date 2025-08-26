    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCVS Health AktievorwärtsNachrichten zu CVS Health

    CVS Health

    493 Aufrufe 493 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jim Cramer: Diese Healthcare-Aktie gehört in dein Depot!

    Jim Cramer von CNBC erklärt am Montag, warum er optimistisch in Bezug auf CVS ist – trotz eines insgesamt schwachen Gesundheitssektors in diesem Jahr.

    Für Sie zusammengefasst
    CVS Health - Jim Cramer: Diese Healthcare-Aktie gehört in dein Depot!
    Foto: adobe.stock.com

    "CVS repariert sein problematischstes Geschäftsfeld, das Managed Care, und zeigt gleichzeitig echte Stärke in anderen Bereichen, besonders im Apothekengeschäft, wo es quasi als letzter Anbieter steht", sagt er. "Außerdem: Angesichts des günstigen Aktienkurses und der großzügigen Dividendenrendite sage ich: Kaufen Sie CVS."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CVS Health!
    Short
    77,77€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 11,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    64,59€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 10,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die Aktien biopharmazeutischer Unternehmen haben in den letzten Monaten nachgegeben, da die Hersteller Schwierigkeiten haben, sich an die Trump-Administration anzupassen – insbesondere unter der Leitung von Robert F. Kennedy Jr. im Gesundheitsministerium, so Cramer. Die Unternehmen sorgen sich zudem über die Auswirkungen von Zöllen auf Pharmazeutika. Auch Managed-Care-Anbieter stehen unter Druck, da sie höhere Auszahlungen als erwartet leisten müssen, fügte er hinzu.

    CVS hingegen sei laut Cramer ein "Hafen im Sturm" für Investoren im Gesundheitsbereich, und die Aktie liegt derzeit über 58 Prozent im Plus seit Jahresbeginn.

    CVS Health

    +0,50 %
    +2,12 %
    +17,38 %
    +16,39 %
    +22,13 %
    -29,75 %
    +13,51 %
    -30,02 %
    +229,62 %
    ISIN:US1266501006WKN:859034

    Cramer zeigte sich beeindruckt von CVS’ jüngstem Quartal und bemerkte, dass die Ergebnisse einen deutlichen Unterschied zum Vorjahr darstellen, als das Management die Jahresprognose mehrfach senken musste. Im Juli übertraf das Unternehmen sowohl die Gewinnerwartungen als auch die Umsatzerwartungen deutlich und das Management hob die Prognose an.

    Cramer ist der Ansicht, dass die Aktie trotz der Kursgewinne seit den Tiefständen des Vorjahres weiterhin günstig bewertet ist.

    "Obwohl die Aktie von diesen Tiefständen deutlich zurückgekommen ist, ist sie immer noch super günstig, jetzt wo die Zahlen weiter steigen", so Cramer.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die CVS Health Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 61,30EUR auf Tradegate (26. August 2025, 11:06 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,59$, was einem Rückgang von -9,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CVS Health Jim Cramer: Diese Healthcare-Aktie gehört in dein Depot! Jim Cramer von CNBC erklärt am Montag, warum er optimistisch in Bezug auf CVS ist – trotz eines insgesamt schwachen Gesundheitssektors in diesem Jahr.