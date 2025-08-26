DZ BANK stuft Freenet Namensaktien auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Kaufen" belassen. Deutschlands größter Mobilfunk-Serviceprovider profitiere aktuell von der Kündigung des National-Roaming-Vertrages bei Telefonica Deutschland durch 1&1, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Telefonica Deutschland öffne sich nun nämlich stärker für Freenet als Vertriebspartner. Wesentliches Kaufargument bleibe zudem die Dividendenpolitik./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 12:50 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,46EUR auf Tradegate (26. August 2025, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

