    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Börsen Update

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 26.08. - ATX schwach -1,47 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 26.08. - ATX schwach -1,47 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.163,92 PKT und verliert bisher -0,44 %.
    Top-Werte: Bayer +1,87 %, Siemens Energy +1,27 %, Deutsche Telekom +1,15 %
    Flop-Werte: Commerzbank -7,06 %, Deutsche Bank -2,73 %, DHL Group -2,04 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.879,26 PKT und fällt um -0,64 %.
    Top-Werte: United Internet +2,64 %, KRONES +1,20 %, Aurubis +0,97 %
    Flop-Werte: Gerresheimer -3,43 %, TeamViewer -2,48 %, AIXTRON -2,41 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.680,00€
    Basispreis
    16,75
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.894,12€
    Basispreis
    17,43
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.765,17 PKT und steigt um +0,07 %.
    Top-Werte: United Internet +2,64 %, Deutsche Telekom +1,15 %, Sartorius Vz. +0,85 %
    Flop-Werte: Formycon -3,45 %, TeamViewer -2,48 %, AIXTRON -2,41 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.395,86 PKT und fällt um -0,72 %.
    Top-Werte: Bayer +1,87 %, Deutsche Telekom +1,15 %, Sanofi +0,70 %
    Flop-Werte: Vinci -6,30 %, BNP Paribas (A) -5,71 %, AXA -5,67 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.720,17 PKT und fällt um -1,47 %.
    Top-Werte: Immofinanz +1,51 %, Andritz +0,81 %, DO & CO +0,78 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,28 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,23 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,22 %

    Der SMI steht bei 12.214,16 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: Swisscom +1,27 %, Novartis +1,09 %, Lonza Group +0,97 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,56 %, Partners Group Holding -1,37 %, Zurich Insurance Group -1,22 %

    Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.714,99 PKT und fällt um -1,32 %.
    Top-Werte: Kering +0,94 %, Sanofi +0,70 %, L'Oreal +0,41 %
    Flop-Werte: Societe Generale -8,55 %, Vinci -6,30 %, Credit Agricole -6,00 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.661,89 PKT und fällt um -0,21 %.
    Top-Werte: AstraZeneca +1,66 %, Getinge (B) +1,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,35 %
    Flop-Werte: Skanska (B) -1,76 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,55 %, Securitas Shs(B) -1,24 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.120,00 PKT und steigt um +0,59 %.
    Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,77 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,06 %
    Flop-Werte: Viohalco -4,04 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,34 %, Coca-Cola HBC -2,34 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 26.08. - ATX schwach -1,47 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.