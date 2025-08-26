Börsen Update
Börsen Update Europa - 26.08. - ATX schwach -1,47 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.163,92 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Bayer +1,87 %, Siemens Energy +1,27 %, Deutsche Telekom +1,15 %
Flop-Werte: Commerzbank -7,06 %, Deutsche Bank -2,73 %, DHL Group -2,04 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.879,26 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: United Internet +2,64 %, KRONES +1,20 %, Aurubis +0,97 %
Flop-Werte: Gerresheimer -3,43 %, TeamViewer -2,48 %, AIXTRON -2,41 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.765,17 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: United Internet +2,64 %, Deutsche Telekom +1,15 %, Sartorius Vz. +0,85 %
Flop-Werte: Formycon -3,45 %, TeamViewer -2,48 %, AIXTRON -2,41 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:49) bei 5.395,86 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: Bayer +1,87 %, Deutsche Telekom +1,15 %, Sanofi +0,70 %
Flop-Werte: Vinci -6,30 %, BNP Paribas (A) -5,71 %, AXA -5,67 %
Der ATX bewegt sich bei 4.720,17 PKT und fällt um -1,47 %.
Top-Werte: Immofinanz +1,51 %, Andritz +0,81 %, DO & CO +0,78 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,28 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,23 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,22 %
Der SMI steht bei 12.214,16 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Swisscom +1,27 %, Novartis +1,09 %, Lonza Group +0,97 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -1,56 %, Partners Group Holding -1,37 %, Zurich Insurance Group -1,22 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.714,99 PKT und fällt um -1,32 %.
Top-Werte: Kering +0,94 %, Sanofi +0,70 %, L'Oreal +0,41 %
Flop-Werte: Societe Generale -8,55 %, Vinci -6,30 %, Credit Agricole -6,00 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.661,89 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,66 %, Getinge (B) +1,45 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,35 %
Flop-Werte: Skanska (B) -1,76 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,55 %, Securitas Shs(B) -1,24 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.120,00 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,77 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,48 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,06 %
Flop-Werte: Viohalco -4,04 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,34 %, Coca-Cola HBC -2,34 %
