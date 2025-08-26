    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Planat

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    FEPA ist der ERP-Favorit vieler "Hidden Champions"

    Stuttgart (ots) - Das FEPA 3-Komponenten-Konzept - flexibel anpassbares
    Basissystem, Branchenobjekte und funktionale Add-ons - ist die Basis des Erfolgs
    für Planat und seine mittelständischen Industriekunden

    Bei vielen mittelständischen Industrieunternehmen bildet das ERP-System das
    Rückgrat ihrer Digitalisierungsstrategie. Eine ganze Reihe von ihnen setzt auf
    die ERP-Software FEPA der Stuttgarter Planat GmbH - darunter auch sogenannte
    Hidden Champions: hochspezialisierte, oft international führende Unternehmen,
    die in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Das zeigt sich
    branchenübergreifend im industriellen Mittelstand - von der Metallverarbeitung
    und Elektrotechnik/Elektronik über den Werkzeug- und Formen- sowie Maschinen-
    und Anlagenbau bis hin zu Automotive, Kunststoffverarbeitung, Kabelproduktion
    und zur Messtechnik.

    ERP-Systeme sind das digitale Fundament für Hidden Champions

    Die meist hochspezialisierten Mittelstandsunternehmen mit großer Fertigungstiefe
    und internationaler Ausrichtung nutzen FEPA, um komplexe Geschäftsprozesse
    effizient zu steuern. Das ERP-System vernetzt unternehmensweite Daten in
    Echtzeit und optimiert zentrale Bereiche wie Produktionsplanung,
    Materialwirtschaft, Lieferkettenmanagement und Finanzwesen. Die Nutzung von FEPA
    bei einigen Hidden Champions hängt mit einer ganzen Reihe von Vorteilen der
    ERP-Software von Planat zusammen. Dazu gehört vor allem das
    3-Komponenten-Konzept mit dem Basissystem, Branchenobjekten und funktionalen
    Add-ons. Das Basissystem umfasst im Standard alle Grundfunktionalitäten, die ein
    modernes mittelständiges Industrieunternehmen benötigt - entwickelt aus
    jahrzehntelanger Praxiserfahrung mit hunderten von Installationen.

    Besonders wichtig: FEPA lässt sich an die spezifischen Anforderungen jedes
    einzelnen Unternehmens individuell anpassen. Diese Flexibilität bereits im
    Basissystem ist einer der Gründe für die Nutzung von FEPA durch Hidden
    Champions; schließlich sind diese deshalb so erfolgreich, weil sie "etwas anders
    machen" als der Wettbewerb. Dazu gehört, dass sie nicht etwa ihre
    Betriebsabläufe an ein starres ERP-Standardsystem anpassen, sondern umgekehrt,
    die ERP-Lösung bietet Standardabläufe an, die sich trotzdem individuell an die
    firmenspezifischen Erfordernisse adaptieren lassen.

    Ebenfalls wichtig für die besonders erfolgreichen Mittelständler: Planat bietet
    Branchenobjekte für FEPA an, also Module, die ganz speziell für den Bedarf
    einzelner Wirtschaftszweige entwickelt wurden. Programmlogik, Funktionen und
    Oberfläche bilden die Anforderungen der jeweiligen Branche eines produzierenden
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Planat FEPA ist der ERP-Favorit vieler "Hidden Champions" Das FEPA 3-Komponenten-Konzept - flexibel anpassbares Basissystem, Branchenobjekte und funktionale Add-ons - ist die Basis des Erfolgs für Planat und seine mittelständischen Industriekunden Bei vielen mittelständischen Industrieunternehmen bildet …