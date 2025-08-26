FEPA ist der ERP-Favorit vieler "Hidden Champions"

Stuttgart (ots) - Das FEPA 3-Komponenten-Konzept - flexibel anpassbares

Basissystem, Branchenobjekte und funktionale Add-ons - ist die Basis des Erfolgs

für Planat und seine mittelständischen Industriekunden



Bei vielen mittelständischen Industrieunternehmen bildet das ERP-System das

Rückgrat ihrer Digitalisierungsstrategie. Eine ganze Reihe von ihnen setzt auf

die ERP-Software FEPA der Stuttgarter Planat GmbH - darunter auch sogenannte

Hidden Champions: hochspezialisierte, oft international führende Unternehmen,

die in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Das zeigt sich

branchenübergreifend im industriellen Mittelstand - von der Metallverarbeitung

und Elektrotechnik/Elektronik über den Werkzeug- und Formen- sowie Maschinen-

und Anlagenbau bis hin zu Automotive, Kunststoffverarbeitung, Kabelproduktion

und zur Messtechnik.









Die meist hochspezialisierten Mittelstandsunternehmen mit großer Fertigungstiefe

und internationaler Ausrichtung nutzen FEPA, um komplexe Geschäftsprozesse

effizient zu steuern. Das ERP-System vernetzt unternehmensweite Daten in

Echtzeit und optimiert zentrale Bereiche wie Produktionsplanung,

Materialwirtschaft, Lieferkettenmanagement und Finanzwesen. Die Nutzung von FEPA

bei einigen Hidden Champions hängt mit einer ganzen Reihe von Vorteilen der

ERP-Software von Planat zusammen. Dazu gehört vor allem das

3-Komponenten-Konzept mit dem Basissystem, Branchenobjekten und funktionalen

Add-ons. Das Basissystem umfasst im Standard alle Grundfunktionalitäten, die ein

modernes mittelständiges Industrieunternehmen benötigt - entwickelt aus

jahrzehntelanger Praxiserfahrung mit hunderten von Installationen.



Besonders wichtig: FEPA lässt sich an die spezifischen Anforderungen jedes

einzelnen Unternehmens individuell anpassen. Diese Flexibilität bereits im

Basissystem ist einer der Gründe für die Nutzung von FEPA durch Hidden

Champions; schließlich sind diese deshalb so erfolgreich, weil sie "etwas anders

machen" als der Wettbewerb. Dazu gehört, dass sie nicht etwa ihre

Betriebsabläufe an ein starres ERP-Standardsystem anpassen, sondern umgekehrt,

die ERP-Lösung bietet Standardabläufe an, die sich trotzdem individuell an die

firmenspezifischen Erfordernisse adaptieren lassen.



Ebenfalls wichtig für die besonders erfolgreichen Mittelständler: Planat bietet

Branchenobjekte für FEPA an, also Module, die ganz speziell für den Bedarf

einzelner Wirtschaftszweige entwickelt wurden. Programmlogik, Funktionen und

Oberfläche bilden die Anforderungen der jeweiligen Branche eines produzierenden Seite 1 von 3 Seite 2 ►





