FEPA ist der ERP-Favorit vieler "Hidden Champions"
Stuttgart (ots) - Das FEPA 3-Komponenten-Konzept - flexibel anpassbares
Basissystem, Branchenobjekte und funktionale Add-ons - ist die Basis des Erfolgs
für Planat und seine mittelständischen Industriekunden
Bei vielen mittelständischen Industrieunternehmen bildet das ERP-System das
Rückgrat ihrer Digitalisierungsstrategie. Eine ganze Reihe von ihnen setzt auf
die ERP-Software FEPA der Stuttgarter Planat GmbH - darunter auch sogenannte
Hidden Champions: hochspezialisierte, oft international führende Unternehmen,
die in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Das zeigt sich
branchenübergreifend im industriellen Mittelstand - von der Metallverarbeitung
und Elektrotechnik/Elektronik über den Werkzeug- und Formen- sowie Maschinen-
und Anlagenbau bis hin zu Automotive, Kunststoffverarbeitung, Kabelproduktion
und zur Messtechnik.
ERP-Systeme sind das digitale Fundament für Hidden Champions
Die meist hochspezialisierten Mittelstandsunternehmen mit großer Fertigungstiefe
und internationaler Ausrichtung nutzen FEPA, um komplexe Geschäftsprozesse
effizient zu steuern. Das ERP-System vernetzt unternehmensweite Daten in
Echtzeit und optimiert zentrale Bereiche wie Produktionsplanung,
Materialwirtschaft, Lieferkettenmanagement und Finanzwesen. Die Nutzung von FEPA
bei einigen Hidden Champions hängt mit einer ganzen Reihe von Vorteilen der
ERP-Software von Planat zusammen. Dazu gehört vor allem das
3-Komponenten-Konzept mit dem Basissystem, Branchenobjekten und funktionalen
Add-ons. Das Basissystem umfasst im Standard alle Grundfunktionalitäten, die ein
modernes mittelständiges Industrieunternehmen benötigt - entwickelt aus
jahrzehntelanger Praxiserfahrung mit hunderten von Installationen.
Besonders wichtig: FEPA lässt sich an die spezifischen Anforderungen jedes
einzelnen Unternehmens individuell anpassen. Diese Flexibilität bereits im
Basissystem ist einer der Gründe für die Nutzung von FEPA durch Hidden
Champions; schließlich sind diese deshalb so erfolgreich, weil sie "etwas anders
machen" als der Wettbewerb. Dazu gehört, dass sie nicht etwa ihre
Betriebsabläufe an ein starres ERP-Standardsystem anpassen, sondern umgekehrt,
die ERP-Lösung bietet Standardabläufe an, die sich trotzdem individuell an die
firmenspezifischen Erfordernisse adaptieren lassen.
Ebenfalls wichtig für die besonders erfolgreichen Mittelständler: Planat bietet
Branchenobjekte für FEPA an, also Module, die ganz speziell für den Bedarf
einzelner Wirtschaftszweige entwickelt wurden. Programmlogik, Funktionen und
Oberfläche bilden die Anforderungen der jeweiligen Branche eines produzierenden
