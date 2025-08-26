Maxus Mining meldet beträchtliche Erweiterung des Grundbesitzes beim Wolframprojekt Lotto in British Columbia (Kanada)

26. August 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz beim Wolframprojekt Lotto (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) durch strategisches Abstecken um zusätzliche 2.633 Hektar erweitert hat. Das Unternehmen stellt derzeit alle verfügbaren historischen Daten zum Projekt zusammen, um seine Phase-1-Explorationspläne zu erarbeiten.

Scott Walters, CEO von Maxus Mining, erklärt: „Wir freuen uns sehr, den Erwerb zusätzlicher Claims durch kostengünstiges Abstecken beim Projekt bekannt zu geben, womit wir das Projektgebiet um 600 % erweitert haben. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich nun über einen 14-Kilometer-Abschnitt einer Stratigraphie, die Potenzial für die Auffindung einer Wolframmineralisierung hat. Unser Team bemüht sich derzeit um die Zusammenstellung sämtlicher für das Projektgebiet verfügbaren historischen Daten und wir sehen der Aufnahme der Exploration auf diesem deutlich erweiterten Konzessionsgebiet entgegen.“

Abbildung 1. Projekt Lotto mit den neuen Claims

Wolframprojekt Lotto

Das 3.054 Hektar umfassende Projekt befindet sich in der Region Kootenay in der Trail Creek Mining Division in British Columbia, einer ertragreichen Mineralregion, die für ihr Rohstoffpotenzial und ihre gut ausgebaute Infrastruktur zur Unterstützung laufender Explorationsaktivitäten bekannt ist. Das Projekt liegt 19 km west-südwestlich von Castlegar entlang des Crowsnest Highway. Das Projekt beinhaltet das historische Vorkommen Lotto 3, das in einem 9 Meter mächtigen Quarzerzgang, der entlang eines Straßenschnitts des Highways freiliegt, eine Scheelitmineralisierung (Scheelit ist ein Wolframmineral: CaWO4) aufweist. Direkt nordwestlich des Hauptvorkommens sowie an mehreren anderen Stellen westlich des Highways tritt eingesprengter Scheelit in Quarzerzgängen auf.

Eine ausgewählte im Jahr 1980 aus einem Quarzgang mit Scheelit entnommene Stichprobe enthielt 10,97 % WO3.1 Astral Mining Corporation absolvierte 2006 auch eine hubschraubergestützte geophysikalische elektromagnetische Vermessung über dem Gebiet, die zeigte, dass dieses von tonhaltigen Quarziten aus dem Paläozoikum und Tonschiefern, die möglicherweise Teil der Rossland Group aus dem unteren Jura sind, unterlagert ist. Diese metamorphen Sedimente sind von sogenannten Nelson Intrusions aus der mittleren bis oberen Jura, die hauptsächlich aus Granit und Granodiorit bestehen, und später auch von Syenit der Coryell Intrusion aus dem mittleren Eozän und entsprechenden Intrusionsgängen durchdrungen worden.1 Scheelit liegt üblicherweise als Bestandteil von metamorphem Tactit in Kontaktzonen in hydrothermalen Hochtemperatur-Erzgängen und Greisen sowie in granitischen Pegmatiten und hydrothermalen Mitteltemperatur-Erzgängen vor. Nach Ansicht des Unternehmens bieten die Stratigraphie und das geologische Milieu auf dem Projekt ein höffiges Umfeld für eine möglicherweise wirtschaftliche Wolframmineralisierung.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Morgan Verge, P.Geo., Technical Advisor des Unternehmens und eine „qualifizierte Sachverständige“ im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seinem qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Quellennachweis

1 MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe im Jahr 1980 -

https://minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt ...

2 „NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude“, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

3 Open File 1992-11, Map Number 10.

4 Equinox Resources – 8. November 2024, „Ultra High Grade Naturally Occuring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb“ – https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

5 „Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling“ – 24. Februar 2025 - https://endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony- ...

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das etwa 14.355 Hektar an höffigem Terran umfasst. Davon verteilen sich 8.178 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten2. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten2.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO₃1. Die Antimonprojekte Altura und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Altura liegt im Streichen der jüngsten Antimonentdeckung von Equinox Resources, wo hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb gefunden wurde4. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden.5

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

