Nasuni ernennt CRO, CMO und SVP of Customer Success, um seine Führungsposition im Zeitalter der Unternehmens-KI weiter zu festigen

BOSTON, 26. August 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, führender Anbieter einer Unified-File-Data-Plattform, meldete heute die Ernennung von David Castignola zum Chief Revenue Officer (CRO), Anthony Miller zum Chief Marketing Officer (CMO) und James Lemonias zum Senior Vice President of Customer Success. Diese Neuzugänge des Nasuni-Führungsteams werden eine entscheidende Rolle bei der Vertiefung der vertrauensvollen Beziehungen des Unternehmens zu Kunden und Partnern spielen und zugleich seine nächste globale Wachstumsphase leiten.

Die Verstärkung des Führungsteams unterstreicht den Anspruch von Nasuni, Kundenerfolge zu ermöglichen und eine kritische Datengrundlage für Unternehmen zu schaffen, die KI im großen Maßstab einsetzen

„Ich freue mich sehr, Dave, Anthony und James in unserem talentierten Team bei Nasuni willkommen zu heißen", erklärt Sam King, CEO bei Nasuni. „Sie stoßen in einer entscheidenden Phase zu Nasuni, in der hybride Cloud-Speicher- und unstrukturierte Datenmanagement-Plattformen zu einer kritischen Grundlage für den Aufbau erfolgreicher langfristiger KI-Strategien von Unternehmen werden. Zu Beginn dieser neuen Wachstumsphase haben wir uns bewusst für Führungspersönlichkeiten entschieden, deren umfangreiche Erfahrung und Expertise perfekt zu den vor uns liegenden Möglichkeiten passen. Jeder von ihnen wird eine wichtige Rolle dabei übernehmen, unsere führende Stellung auf dem Markt zu stärken und den Erfolg für unsere Kunden und Partner zu sichern, während wir unseren dynamischen Wachstumskurs fortsetzen."

Castignola, Miller und Lemonias werden ihre beachtliche Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten einbringen, unter anderem:

David Castignola : Castignola verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Beschleunigung von Wachstum und der Realisierung von Kundenerfolgen. Im Verlauf seiner 20-jährigen Tätigkeit bei RSA entwickelte und leitete er das Kundenreaktionsprogramm während der RSA SecurID-Sicherheitsverletzung, bevor er als erster CRO bei Optiv, COO bei BlackBerry Cylance und CRO bei Bugcrowd tätig war. Bei Optiv war er bekannt für den Aufbau erfolgreicher Go-to-Market-Partnerschaften mit führenden Sicherheitsanbietern. Zuletzt war er als CRO bei Delinea für die erfolgreiche Integration und Skalierung der weltweiten Vertriebsorganisation nach der Fusion verantwortlich. Bei Nasuni konzentriert sich Castignola auf den Ausbau der Go-to-Market-Funktionen und die Stärkung des Channel-Partnerprogramms, um dafür zu sorgen, dass Kunden den Support und die Reichweite erhalten, die sie für die sichere Umsetzung ihrer KI-Strategien benötigen.

Anthony Miller : Miller ist eine erfahrene Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler B2B-SaaS-Unternehmen durch kundenorientierte, wachstumsorientierte Strategien. Bei PowerSchool übernahm er eine wichtige Rolle für die Expansion des Unternehmens und leitete das Team, das die Auszeichnung „CODiE Marketing Team of the Year 2019" erhielt. Mit seiner Führungserfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Channel-Partner-Strategien und Geschäftsentwicklung bringt Miller eine ganzheitliche Go-to-Market-Perspektive zu Nasuni. Als CMO treibt er das globale Marketing mit einem kundenorientierten Ansatz voran und hilft Unternehmen, den Wert der Nasuni-Plattform als entscheidende Grundlage für die KI-gesteuerte Transformation klar zu erkennen.

James Lemonias : Lemonias ist ein erfahrener Customer Success Leader mit fundierter Erfahrung in der Skalierung von Teams und der Steigerung des langfristigen Kundenvorteils. Bei Bottomline Technologies leitete er den Kundenerfolg und Support für eine wachstumsstarke Produktlinie, die dem Unternehmen zu einem Umsatz von 700 Millionen US-Dollar verhalf. Zuvor baute er bei Carbonite die ersten Customer-Success- und Account-Management-Funktionen des Unternehmens auf. Bei Nasuni leitet Lemonias die Bereiche Kundenerfolg, Services und Support und stellt sicher, dass Unternehmen den Wert ihrer Dateidatenbasis maximieren und messbare Ergebnisse erzielen, während sie ihre KI-Initiativen vorantreiben.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Unternehmen ist die Notwendigkeit einer sicheren, skalierbaren Datenverwaltung dringender denn je. Nasuni hat in diesem Jahr deutlich an Dynamik gewonnen und konnte Unternehmen wie Blue Bird, KUKA und Fette Compacting für seinen wachsenden Kundenstamm gewinnen. Zusammen mit bekannten Unternehmen wie Mattel, TBWA, Perkins + Will, Barnes & Noble und Hybrid Apparel vertrauen diese Unternehmen auf Nasuni, um nicht nur ihre Dateispeicherung zu modernisieren, sondern auch ihre unstrukturierten Daten für KI-gesteuerte Innovationen vorzubereiten.