Greenridge Exploration schließt elektromagnetische Flugvermessung über dem Uranprojekt Bradley Lake im Norden von Saskatchewan ab

26. August 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hubschraubergestützte elektromagnetische Time-Domain- („HTDEM“)-Vermessung (die „Vermessung“) über dem Uranprojekt Bradley Lake („Bradley Lake“ oder das „Projekt“) abgeschlossen hat. Bradley Lake besteht aus einem Mineralclaim mit 1.147 Hektar Grundfläche, der sich zu 100 % im Besitz von Greenridge befindet und keinen Royalties unterliegt. Das Projekt befindet sich rund dreißig (30) Kilometer nordwestlich von Stony Rapids (Saskatchewan). Das Unternehmen hat die Firma Axiom Exploration Group Ltd. aus Saskatoon (Saskatchewan, Kanada) („Axiom“) mit der Durchführung einer hochauflösenden XciteTM-Vermessung auf dem Projekt beauftragt, die darauf abzielt, die leitfähigen Strukturkorridore auf dem Projekt, in denen möglicherweise eine Uranmineralisierung lagert, genauer abzugrenzen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 – Uranprojekt Bradley Lake: Fluglinien der Flugvermessung 2025

Highlights des Uranprojekts Bradley Lake

- Das Projekt umfasst die Uranvorkommen Bradley West und Bradley East, die bei historischen Probenahmen aus Ausbissen Urangehalte von bis zu 3,53 % U3O8 ergeben haben.1

- Das Unternehmen ALX Resources Corp., das im Dezember 2024 von Greenridge übernommen wurde, besichtigte die Vorkommen auf Bradley Lake im Jahr 2022 und kartierte bei Bradley West einen 60-Meter-Abschnitt einer von Nordosten nach Südwesten streichenden Struktur an der Oberfläche, die entlang ihrer Ausdehnung mehrere radioaktive Vorkommen aufweist. Aus radioaktiven Ausbissen bei den Vorkommen Bradley West und Bradley East wurden vier Proben entnommen, die geochemische Werte zwischen 0,08 % und 1,77 % U3O8 lieferten, wie in Abbildung 2 unten gezeigt.2

- Mit der Vermessung 2025 durch Greenridge kann das Potenzial des Projekts für die Auffindung tiefer leitfähiger Korridore, die dem Erfassungsbereich historischer EM-Flugverfahren vorenthalten waren, klar geprüft werden.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Bradley Lake ist ein weiteres aussichtsreiches Uranprojekt im Konzessionsportfolio von Greenridge, das nur in eingeschränktem Maße Folgeexplorationsarbeiten unterzogen wurde, obwohl dies von vorherigen Explorern empfohlen wurde. Wir freuen uns über die Durchführung einer hochauflösenden HTDEM-Vermessung bei Bradley Lake und werden die Ergebnisse 2025 in unseren Bestand historischer Daten einfließen lassen, um mögliche Quellen der hochgradigen Uranvorkommen an der Oberfläche im Projektgebiet zu identifizieren.“

Abbildung 2 – Uranvorkommen bei Bradley Lake

Über Bradley Lake

Die Grease River Shear Zone („GRSZ“), eine Struktur in Krustengröße, die den westlichen Rand der Tantao Domain im Norden Saskatchewans definiert und aus struktureller Sicht mit der Uranlagerstätte Fond du Lac, 34 Kilometer südwestlich des Projekts, in Zusammenhang stehen soll, erstreckt sich durch Bradley Lake. Das Projekt ist seit 1968, als im Rahmen einer radiometrischen Flugvermessung erstmals radioaktive Vorkommen erfasst wurden, immer wieder Gegenstand von Explorationsarbeiten gewesen.3 Im Jahr 1978 entdeckte Saskatchewan Mining and Development Corporation, ein Vorgängerunternehmen von Cameco Corporation, einen radioaktiven Ausbiss auf dem Projekt.

Im Jahr 2007 wurde eine magnetisch-radiometrische VLF-Flugmessung über Bradley Lake durchgeführt, wobei eine ungefähr 700 Meter lange radiometrische Urananomalie festgestellt wurde, die einem Teil der bekannten mineralisierten Zonen an der Oberfläche entspricht (siehe Abbildung 2).4

Im Jahr 2011 wurden zwei oberflächennahe „Scissor“-Bohrlöcher von einem Standort aus niedergebracht, um das mutmaßliche Streichen des Vorkommens Bradley Lake in geringer Tiefe unter der Oberfläche zu unterschneiden. Der höchstgradige Abschnitt dieser Bohrungen ergab einen mäßigen Wert von 0,047 % U3O8 auf 0,30 Metern von 23,3 bis 23,6 Metern Tiefe.5 Die zwei Bohrlöcher im Jahr 2011 über insgesamt nur 123,4 Meter zielten auf den Bereich des Vorkommens ab und nicht auf Leiter, die im Zuge der historischen EM-Messungen ermittelt wurden. Die Kapazität dieser Messungen, tiefere Ziele zu erfassen, die sich möglicherweise unterhalb der Uranvorkommen an der Oberfläche befinden, war begrenzt.

Exploration 2025 bei Bradley Lake durch Greenridge

Axiom setzte in Zusammenarbeit mit New Resolution Geophysics sein firmeneigenes XciteTM-HTDEM-System ein, das sich bei der Ortung leitfähiger Zonen in einer Tiefe von bis zu mehreren hundert Metern bewährt hat (siehe Abbildung 1). Graphitische Leiter stehen häufig mit der Ablagerung von Uran in Zusammenhang und können mit einer ausgereiften Technik für Flugmessungen wie dem XciteTM-System ohne Probleme aufgespürt werden.

Die Flugmessungen umfassen 201 Linienkilometer entlang von Linien im Abstand von jeweils 100 Metern, um elektromagnetische Daten mit hervorragender Auflösung zu liefern. Zudem wurden radiometrische Daten erhoben, um etwaige schwache radioaktive Anomalien zu erfassen, die mit den Spuren bekannter uranhaltiger Zonen an der Oberfläche übereinstimmen und möglicherweise mit tieferen leitfähigen Anomalien zusammenfallen.

Greenridge ist der Ansicht, dass das vollständige Potenzial des Vorkommens Bradley Lake noch nicht erschlossen wurde. Die Bereiche Bradley West und Bradley East weisen zwei unterschiedliche Mineralisierungsarten auf: in Pegmatiten lagernde Pechblende-Gängchen und eine möglicherweise deutlich bedeutsamere Uranmineralisierung, die in Scherzonen eingebettet ist. Beide Mineralisierungsarten weisen ein hohes Uran-Thorium-Verhältnis auf, das auf hydrothermale Vorgänge in Verbindung mit einem strukturellen anstatt eines magmatischen Ursprungs hinweist (Daubeny, 2009).6 Greenridge will die Ergebnisse der Vermessung mit den historischen geologischen und geophysikalischen Daten zusammenführen, um die Ausdehnung der bekannten mineralisierten Zonen bei Bradley Lake genauer abzugrenzen. Das Unternehmen verfügt über eine aktive Explorationsgenehmigung für Prospektionsarbeiten und Probenahmen an der Oberfläche sowie geophysikalische Flug- und Bodenmessungen, die bis zum 31. Mai 2027 gültig ist.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Projekt erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 27 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 334.987 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 16 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 221.509 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 11 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 113.478 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m7.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O88, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt9 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe10, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra11, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu12.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m13.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74O09-0023.

2 – Bradley Lake: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 16. Mai 2023.

3 - Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74O07-0021.

4 - Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74O09-0023, Appendix IV.

5 - Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74O08-0076.

6 - Saskatchewan Mineral Assessment Database („SMAD“), Bericht Nr. 74O09-0023.

7 – Black Lake: Pressemeldung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

8 – Gibbons Creek: Pressemeldung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

9 – McKenzie Lake: Pressemeldung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

10 – Nut Lake: 1979 Bewertungsbericht (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

11 – Nut Lake: Pressemeldung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

12 – Firebird Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

13– Electra Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anvisieren“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „vorsehen“ und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, ausgenommen von Aussagen, bei denen es sich um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Projekt und seines Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens bezüglich des Projekts; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und den erwarteten Nutzen der Vermessung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

