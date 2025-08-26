High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario

CALGARY, AB, 26. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 3221 Appleby Line in Burlington (Ontario) am 29. August 2025 und sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 1294 Fanshawe Park Road East in London (Ontario) am 4. September 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen werden. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 207 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 86 in der Provinz Ontario.

„Diese Neueröffnungen in Burlington und London tragen unserer konsequenten Fokussierung auf die Erweiterung unserer nationalen Präsenz mit sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Standorten Rechnung, die unser langfristiges Potenzial maximieren. Mit jedem neuen Laden sind wir noch besser in der Lage, unseren Cabana Club-Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten und unsere führende Position als Kanadas größter Cannabiseinzelhändler zu festigen“, meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Außerhalb Kanadas werden wir mit dem bevorstehenden Abschluss unserer Übernahme von Remexian in Deutschland ein spannendes neues Kapital aufschlagen und High Tide als ein globales Cannabisunternehmen positionieren, das mit bedeutender Reichweite im Einzelhandel und Vertrieb gleichermaßen aufwarten kann. Angesichts der starken Dynamik zuhause und transformativer Chancen im Ausland liegt das Beste noch vor High Tide“, so Herr Grover weiter.

STANDORT IN BURLINGTON

Ankermieter am neuen Standort des Unternehmens in Burlington ist die Filiale einer nationalen Baumarktkette, die von einer Auswahl an Schnellbedienungsrestaurants ergänzt wird. Der Standort am wachstumsstarken nördlichen Ende der Stadt bietet Zugang zu nahezu 41.000 Anwohnern in einem Umkreis von drei Kilometern. Das Ladengeschäft profitiert auch von einer überschaubaren Wettbewerbssituation in der Umgebung und ist an einem größeren Gewerbekorridor mit Filialen von Einzelhandelsketten, einschließlich großer Lebensmittelgeschäfte und Drogerien, angesiedelt, die Verbraucher von weither anziehen, was das langfristige Potenzial des Standorts weiter fördert.