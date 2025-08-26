Vortex Energy sammelt Sensoren auf dem Salzprojekt Robinsons River nach Abschluss der ANT-Datenerhebungsphase wieder ein

Vancouver, British Columbia, 26. August 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Feldteam in das Salzprojekt Robinsons River in Neufundland und Labrador zurückgekehrt ist, um mit dem Einsammeln der Ambient Noise Tomography- („ANT“)-Sensoren zu beginnen.

Dies ist ein Meilenstein im Rahmen des ANT-Vermessungsprogramms, da die Sensoren nun die erforderliche Datenerhebungsphase abgeschlossen haben. Nach der Bergung können die technischen Partner des Unternehmens die nächste Phase einleiten, nämlich die Analyse und Verarbeitung der Daten. Die ANT-Untersuchung ist darauf ausgerichtet, unterirdische Strukturen in der Tiefe abzubilden und hochauflösende Daten bereitzustellen, die für die Bestätigung der Geometrie und der möglichen Speicherkapazität des Salzstocks Robinsons River entscheidend sind.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, sagt dazu: „Der Übergang zur Bergung der Sensoren ist der nächste Schritt für das Projekt Robinsons River. Nach Abschluss der Erhebungsphase durch die ANT-Sensoren können wir nun die Daten entschlüsseln, die zur Ausrichtung der nächsten Explorationsphase beitragen werden. Mit jedem Meilenstein kommen wir dem uneingeschränkten Verständnis des Potenzials des Salzstocks und der Positionierung von Robinsons River als grundlegendes Explorationsprojekt in der entstehenden Energiespeicherlandschaft Kanadas näher.“

Auf das Einsammeln der ANT-Sensoren werden die Datenverarbeitung und Bildgebung folgen, die als Grundlage für erste Interpretationen im Herbst dienen werden. Die Ergebnisse werden in die laufenden technischen Bewertungen durch das Unternehmen einfließen und zur Ausrichtung der nächsten Phasen der Explorations- und Erschließungsplanung für das Salzprojekt Robinsons River beitragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property“ vom 31. Juli 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.