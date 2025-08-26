    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet
    DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Aktienkurs habe deutlich unter den Problemen der Tochter 1&1 beim Mobilfunknetz-Aufbau gelitten und preise immer noch einen übertrieben hohen Konglomeratsabschlag ein, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag in seiner Einschätzung. Für 1&1 werde 2025 ein Übergangsjahr. Derweil stelle die Webhoster-Tochter Ionos ein Rekordergebnis in Aussicht und wolle weiter wachsen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 27,02EUR auf Tradegate (26. August 2025, 14:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Karsten Oblinger
    Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


