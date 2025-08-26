Zwischen Absicht und Alltag, oder wie Marken den Say-Do-Gap schließen können (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHippo Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Hippo Holdings

    Zwischen Absicht und Alltag, oder wie Marken den Say-Do-Gap schließen können

    Frankfurt (ots) - Nachhaltigkeit ist längst kein kurzfristiger Trend mehr,
    sondern ein globales Thema, das Märkte, Marken und Menschen gleichermaßen
    bewegt. Konsumentinnen und Konsumenten in den USA, im Vereinigten Königreich und
    in Deutschland beschäftigen sich zunehmend mit den ökologischen Folgen ihres
    Handelns. Sie wollen umweltfreundlicher leben, ihren ökologischen Fußabdruck
    reduzieren und bewusster konsumieren. Doch zwischen der Absicht, nachhaltiger
    einzukaufen, und der tatsächlichen Umsetzung klafft häufig eine Lücke - der
    sogenannte "Say-Do-Gap".

    Eine aktuelle Sustainability-Studie von Toluna zeigt, dass Nachhaltigkeit in
    allen drei Märkten eine hohe Bedeutung hat, die kulturellen Herangehensweisen
    jedoch variieren. In den USA dominieren pragmatische "stille Macher", die
    Nachhaltigkeit vor allem funktional betrachten: Entscheidend sind Kosten,
    Leistung und Alltagstauglichkeit. Im Vereinigten Königreich wiederum versteht
    sich ein großer Teil der Konsumenten als "lautstarke Idealisten". Für sie ist
    Nachhaltigkeit eng mit der eigenen Identität verbunden - allerdings werden sie
    durch systemische Hindernisse und ein tiefes Misstrauen gegenüber Marken
    ausgebremst. Deutschland bewegt sich zwischen diesen beiden Polen: Das
    Umweltbewusstsein ist ausgeprägt, zugleich stehen Skepsis gegenüber Greenwashing
    und alltägliche Barrieren im Weg.

    Die Gründe, warum der Wunsch nach nachhaltigem Verhalten häufig nicht in die
    Praxis umgesetzt wird, ähneln sich über Ländergrenzen hinweg. Bequemlichkeit
    spielt eine große Rolle, denn nachhaltige Alternativen sind oft weniger
    verfügbar oder mit mehr Aufwand verbunden. Hinzu kommen höhere Kosten, die
    insbesondere in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten abschrecken. Ein weiterer
    Hemmfaktor ist mangelndes Vertrauen: Greenwashing-Vorwürfe und unklare
    Markenbotschaften untergraben Glaubwürdigkeit. Auch systemische Hürden wie
    fehlende Infrastruktur, unklare Labels oder unzureichende politische
    Unterstützung erschweren es den Menschen, ihre Absichten in die Tat umzusetzen.

    Gleichzeitig gibt es Themen, die Konsumenten inspirieren und mobilisieren:
    Zero-Waste-Ansätze und Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mode- und
    Beauty-Produkte oder auch der Trend zu pflanzenbasierter Ernährung und
    klimafreundlichen Lebensstilen. Klar ist: Nachhaltigkeit wird dann zur gelebten
    Realität, wenn sie nahtlos in den Alltag integriert werden kann. Produkte und
    Services müssen einfach zu nutzen, erschwinglich und leistungsstark sein - ohne
    dass Konsumenten Komfort oder Qualität aufgeben müssen.

    Für Marken bedeutet das, dass sie über das bloße Angebot eines "grünen" Produkts
    hinausdenken müssen. Entscheidend ist, alltägliche Reibungspunkte zu beseitigen.
    Wer es schafft, Funktionalität, Komfort und ökologische Vorteile miteinander zu
    verbinden, macht nachhaltige Gewohnheiten nicht nur möglich, sondern auch
    attraktiv. Beispiele wie die Garnier Micellar Reusable Eco Pads oder die Hippo
    Sak Müllbeutel zeigen, dass Verbraucher nachhaltige Alternativen annehmen, wenn
    diese im Alltag mindestens so praktisch sind wie herkömmliche Produkte.

    Das Fazit ist eindeutig: Green Consumerism lebt vom Zusammenspiel aus
    Überzeugung und Machbarkeit. Marken, die Nachhaltigkeit einfach, praktisch und
    glaubwürdig gestalten, schließen den Say-Do-Gap - und sichern sich damit nicht
    nur die Kaufentscheidung von heute, sondern auch die Loyalität von morgen.

    http://presseportal.de/pm/105331/6104425
    OTS: ToLuna Germany GmbH




