Zwischen Absicht und Alltag, oder wie Marken den Say-Do-Gap schließen können (FOTO)

Frankfurt (ots) - Nachhaltigkeit ist längst kein kurzfristiger Trend mehr,

sondern ein globales Thema, das Märkte, Marken und Menschen gleichermaßen

bewegt. Konsumentinnen und Konsumenten in den USA, im Vereinigten Königreich und

in Deutschland beschäftigen sich zunehmend mit den ökologischen Folgen ihres

Handelns. Sie wollen umweltfreundlicher leben, ihren ökologischen Fußabdruck

reduzieren und bewusster konsumieren. Doch zwischen der Absicht, nachhaltiger

einzukaufen, und der tatsächlichen Umsetzung klafft häufig eine Lücke - der

sogenannte "Say-Do-Gap".



Eine aktuelle Sustainability-Studie von Toluna zeigt, dass Nachhaltigkeit in

allen drei Märkten eine hohe Bedeutung hat, die kulturellen Herangehensweisen

jedoch variieren. In den USA dominieren pragmatische "stille Macher", die

Nachhaltigkeit vor allem funktional betrachten: Entscheidend sind Kosten,

Leistung und Alltagstauglichkeit. Im Vereinigten Königreich wiederum versteht

sich ein großer Teil der Konsumenten als "lautstarke Idealisten". Für sie ist

Nachhaltigkeit eng mit der eigenen Identität verbunden - allerdings werden sie

durch systemische Hindernisse und ein tiefes Misstrauen gegenüber Marken

ausgebremst. Deutschland bewegt sich zwischen diesen beiden Polen: Das

Umweltbewusstsein ist ausgeprägt, zugleich stehen Skepsis gegenüber Greenwashing

und alltägliche Barrieren im Weg.





Die Gründe, warum der Wunsch nach nachhaltigem Verhalten häufig nicht in die

Praxis umgesetzt wird, ähneln sich über Ländergrenzen hinweg. Bequemlichkeit

spielt eine große Rolle, denn nachhaltige Alternativen sind oft weniger

verfügbar oder mit mehr Aufwand verbunden. Hinzu kommen höhere Kosten, die

insbesondere in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten abschrecken. Ein weiterer

Hemmfaktor ist mangelndes Vertrauen: Greenwashing-Vorwürfe und unklare

Markenbotschaften untergraben Glaubwürdigkeit. Auch systemische Hürden wie

fehlende Infrastruktur, unklare Labels oder unzureichende politische

Unterstützung erschweren es den Menschen, ihre Absichten in die Tat umzusetzen.



Gleichzeitig gibt es Themen, die Konsumenten inspirieren und mobilisieren:

Zero-Waste-Ansätze und Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mode- und

Beauty-Produkte oder auch der Trend zu pflanzenbasierter Ernährung und

klimafreundlichen Lebensstilen. Klar ist: Nachhaltigkeit wird dann zur gelebten

Realität, wenn sie nahtlos in den Alltag integriert werden kann. Produkte und

Services müssen einfach zu nutzen, erschwinglich und leistungsstark sein - ohne

dass Konsumenten Komfort oder Qualität aufgeben müssen.



Für Marken bedeutet das, dass sie über das bloße Angebot eines "grünen" Produkts

hinausdenken müssen. Entscheidend ist, alltägliche Reibungspunkte zu beseitigen.

Wer es schafft, Funktionalität, Komfort und ökologische Vorteile miteinander zu

verbinden, macht nachhaltige Gewohnheiten nicht nur möglich, sondern auch

attraktiv. Beispiele wie die Garnier Micellar Reusable Eco Pads oder die Hippo

Sak Müllbeutel zeigen, dass Verbraucher nachhaltige Alternativen annehmen, wenn

diese im Alltag mindestens so praktisch sind wie herkömmliche Produkte.



Das Fazit ist eindeutig: Green Consumerism lebt vom Zusammenspiel aus

Überzeugung und Machbarkeit. Marken, die Nachhaltigkeit einfach, praktisch und

glaubwürdig gestalten, schließen den Say-Do-Gap - und sichern sich damit nicht

nur die Kaufentscheidung von heute, sondern auch die Loyalität von morgen.



