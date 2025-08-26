Unterzeichnung im Rahmen des Deutsch-Kanadischen Critical Minerals Round-Table in Berlin: Rock Tech Lithium und ENERTRAG SE vereinbaren strategische Partnerschaft für nachhaltige Energieversorgung des Lithiumhydroxid-Konverters in Guben

- Mindestens 50 Prozent des Strombedarfs des Rock Tech Konverters in Guben werden ab 2030 direkt aus neuen Wind- und Photovoltaikanlagen von ENERTRAG gedeckt.

- Durch die Nutzung erneuerbarer Energien ist es möglich, die indirekten CO2-Emissionen (Scope 2) des Konverters um etwa 50 Prozent zu reduzieren.

- Das Energie- und Nachhaltigkeitskonzept des Konverters in Guben wird als Blaupause für den Konverter in Red Rock in Ontario, Kanada, dienen.

Berlin/Dauerthal/Guben, 26. August 2025 – Rock Tech und ENERTRAG haben im Beisein des kanadischen Premierministers Mark Carney sowie Tim Hodgson, dem kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen, und Mélanie Joly, der kanadischen Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Industrie, sowie Katharina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, eine Absichtserklärung (MoU) zur langfristigen Versorgung des geplanten Lithiumhydroxid-Konverters in Guben mit erneuerbarer Energie unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist es, eine nachhaltige und zugleich wettbewerbsfähige Stromversorgung sicherzustellen, die Rock Tech Planungssicherheit für die Betriebskosten (OpEx) des Konverters bietet. Das Konverter-Projekt ist als strategisches Vorhaben gemäß des Critical Raw Materials Acts der Europäischen Kommission anerkannt und steht beispielhaft für die Dekarbonisierung der europäischen Industrie durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das Konzept dient zugleich als Vorlage zur Schaffung einer widerstandsfähigen Lieferkette für kritische Mineralien in Kanada.

Kern des Erneuerbare-Energien-Vorhabens ist die direkte Lieferung von Strom aus neuen Wind- und Photovoltaikanlagen in der polnischen Nachbargemeinde Gubin. ENERTRAG beabsichtigt, auf Basis eines künftigen Stromliefervertrags (PPA) mindestens 70 GWh erneuerbaren Strom pro Jahr bereitzustellen. Damit sollen mindestens 50 Prozent des erwarteten Strombedarfs des Konverters gedeckt werden. Für Rock Tech bedeutet dies eine signifikante Reduktion der indirekten CO2-Emissionen (Scope 2 GHG) um mindestens 25 Prozent.