    KI ist King

    KI bleibt Treiber für Aktienmärkte: UBS sieht kein Ende des Booms

    Während in dieser Woche alle Augen auf die Quartalszahlen von Nvidia gerichtet sind, machen sich Investoren zunehmen Sorgen um die Nachhaltigkeit der riesigen KI-Investitionen.

    Foto: Bernd Feil - Pressefoto M.i.S., Mindelheim

    UBS-Analyst Mark Haefele zeigt sich in einem neuen Marktkommentar zuversichtlich für eine KI-Rallye, der die Puste so schnell nicht ausgehen dürfte. Investoren sollten die langfristigen Chancen von KI nicht aus den Augen verlieren, so der Experte. Große Technologieunternehmen hätten in den vergangenen Jahren kräftig in die Entwicklung investiert und stünden nun vor der Aufgabe, diese Ausgaben in nachhaltige Erträge umzuwandeln.

    Dabei sieht die UBS große Potenziale, da Anbieter von KI-Lösungen ihre personalisierten Tools zunehmend monetarisieren und Abo-Gebühren für ihre KI-gestützten Dienstleistungen verlangen.

    Das Wachstumspotenzial für Cloud-Anbieter sei beachtlich, da die drei größten Plattformen im vergangenen Jahr ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 25 Prozent erzielt hätten. "Die Möglichkeit zur Monetarisierung wird weiter wachsen, vor allem wenn spezialisierte Anwendungsfälle in den Geschäftsprozessen von Unternehmen weiter ausgebaut werden", schreibt Haefele.

    Die Schätzungen der UBS deuten darauf hin, dass der weltweite KI-Markt bis 2025 jährlich rund 1,5 Billionen US-Dollar an Einnahmen generieren könnte. Diese Einschätzung stützt sich auf die Annahme, dass rund ein Drittel aller Aufgaben von KI automatisiert werden können und die Anbieter etwa 10 Prozent des generierten Werts erlangen.

    Obwohl der jüngste Anstieg bei den Bewertungen der Tech-Unternehmen Zweifel aufwarf, sind die Analysten der Meinung, dass diese von robustem Gewinnwachstum gestützt werden und dass die Gefahr einer Überbewertung, wie sie bei der Dotcom-Blase auftrat, momentan gering ist. Haefele bleibt optimistisch, dass die KI-Entwicklung die Erwartungen weiterhin übertreffen wird. Daher empfehlen die Experten eine ausgewogene Positionierung in der Tech-Branche und die Nutzung strukturierter Strategien zur Volatilitätsbewältigung.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


