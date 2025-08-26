Ernennung einer unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktorin

Johannesburg, 26. August 2025: Sibanye-Stillwater (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich, die Ernennung von Dr. Lindiwe Mthimunye (Lindiwe) zur unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktorin des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Lindiwe ist eine erfahrene Wirtschaftsprüferin mit über 23 Jahren Erfahrung in den Bereichen Öl und Gas, Liegenschaftsinvestitionen und -verwaltung sowie Investmentbanking. Ihre Karriere spiegelt ihr starkes Engagement für strategische Führung, Finanzdisziplin und exzellente Unternehmensführung wider. Sie verfügt über folgende Qualifikationen: CA (SA), MCom, Universität Kapstadt und DBA, Geneva Business School.

Lindiwe ist außerdem Mitglied in anderen signifikanten Vorständen, darunter Metrofile Holdings Ltd. als unabhängige nicht geschäftsführende Vorsitzende seit 2025, Blue Label Telecoms Ltd. als unabhängige nicht geschäftsführende Direktorin seit 2022 und Sabvest Capital Ltd. als nicht geschäftsführende Direktorin.

Seit 2016 ist Lindiwe im Energiesektor tätig. Im Jahr 2024 schloss sie ihre Doktorarbeit mit Schwerpunkt auf ESG-Integration und deren Auswirkungen auf Investitionen in der südafrikanischen Kohleindustrie ab.

Sie begann ihre berufliche Laufbahn 1999 bei der Rand Merchant Bank und spezialisierte sich auf strukturierte Finanzierungen und Projektfinanzierungen. Zu ihren Beiträgen zu wegweisenden Infrastrukturtransaktionen in Südafrika und auf dem gesamten Kontinent gehört die Finanzierung des Albert Luthuli Hospital – Südafrikas erster öffentlich-privater Partnerschaft auf Provinzebene, die 2002 von Euromoney mit dem renommierten Africa Deal of the Year Award ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr wurde sie von der Association of Black Securities and Investment Professionals (ABSIP) als eine der besten Fachleute im Bereich strukturierte Finanzierungen und Projektfinanzierungen ausgezeichnet.

Im Jahr 2006 gründete Lindiwe Palau Structured Solutions, wo sie im Bereich öffentlich-private Partnerschaften Transaktionen im Infrastrukturbereich und Akquisitionen im Rahmen des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) beriet. Später wechselte sie zur Bakoro Property Group, wo sie die finanzielle und operative Leitung eines Township-Einzelhandelsportfolios übernahm, was schließlich zum erfolgreichen Verkauf an große Immobilienfonds führte. Ab 2013 war sie als Group CFO bei PetroSA tätig, wo sie strategische Initiativen wie Kostenoptimierung, IFRS-Umstellung und Kapitalbeschaffung vorantrieb.