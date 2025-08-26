Ether und XRP fallen weiter vor US-Wirtschaftsdaten

Nach einem turbulenten Wochenauftakt stehen die Kryptomärkte am Dienstag weiter unter Druck. Massive Liquidationen von Long-Positionen in Höhe von fast 900 Millionen US-Dollar haben die Kurse auf breiter Front in die Tiefe gezogen. Besonders betroffen sind Ethereum (ETH) und XRP, die beide mit erhöhter Volatilität in eine Phase der Unsicherheit eintreten.

Die Kryptowährung XRP notiert aktuell bei 2,89 US-Dollar, ein Minus von 1,47 Prozent auf Tagesbasis und sogar 3,78 Prozent im Wochenvergleich (Stand: 14:00 Uhr MESZ). Damit verharrt der Token unterhalb der psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke, die sich in den vergangenen Sitzungen als harter Widerstand erwiesen hat.

Charttechnisch bewegt sich XRP aktuell in einer engen Handelsspanne zwischen 2,85 und 3,05 US-Dollar. Ein Durchbruch nach oben könnte den Weg in Richtung 3,20 bis 3,30 US-Dollar freimachen. Marktanalysten sehen bei erfolgreichem Widerstandsbruch sogar langfristiges Potenzial bis in den Bereich von 7 bis 8 US-Dollar – vorausgesetzt, die institutionelle Akzeptanz und Ripples globale Partnerschaften setzen sich fort.

Ethereum rutscht zurück, bleibt aber im Plus auf Wochensicht

Auch Ethereum (ETH) steht unter Druck. Nach einem Rückgang von den jüngsten Hochs über 4.800 US-Dollar fiel die zweitgrößte Kryptowährung auf aktuell 4.412 US-Dollar zurück, ein Tagesminus von 3,94 Prozent. Auf Wochensicht liegt ETH jedoch noch 2,6 Prozent im Plus und auf Monatssicht sogar 16 Prozent (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

ETH-Trader traf es bei den jüngsten Liquidationen am härtesten: 320 Millionen US-Dollar an Long-Positionen mussten zwangsweise aufgelöst werden, während Bitcoin rund 277 Millionen US-Dollar verlor.

Liquidationen reißen Löcher – Risikoaufschlag steigt

Die Marktdaten von Coinglass zeigen: Neben Bitcoin, Ethereum und XRP traf es auch andere Altcoins wie Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE), die zusammen weitere 90 Millionen US-Dollar an Liquidationen verzeichneten.

Gleichzeitig stiegen die Volatilitätsindizes kräftig an: Die tägliche BTC-Volatilität sprang von 15 auf 38 Prozent, während ETH noch heftiger ausschlug – von 41 auf 70 Prozent. Optionsmärkte reagierten defensiv, mit einer klaren Präferenz für Puts – ein Indikator für zunehmende Absicherungstendenzen institutioneller Marktteilnehmer.

Ausblick

Mit den anstehenden US-Wirtschaftsdaten, dem US-BIP am 28. August und den Arbeitsmarktzahlen am 1. September dürfte die Volatilität in den kommenden Tagen hoch bleiben. Vor allem ETH könnte in den kommenden Sitzungen stärkeren Schwankungen unterliegen.

Der Kryptomarkt zeigt sich nach dem jüngsten Sell-off zwar nervös, aber keineswegs chancenlos. Anleger blicken nun auf die entscheidenden Chartmarken: Kann Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar verteidigen und gelingt XRP wieder der Sprung über 3 US-Dollar?

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



