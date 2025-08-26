    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DIHK

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aufwärmphase der Regierung vorbei

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaft fordert schnelle Reformen für Wachstum.
    • Produktivität muss schneller wachsen als Sozialausgaben.
    • Krankenkassen verlangen Reformen zur Vermeidung von Beiträgen.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaft drängt die schwarz-rote Koalition zu einer raschen Umsetzung von Reformen für mehr Wachstum. "Deutschland braucht dringend einen Herbst des Aufbruchs", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Helena Melnikov. Die neue Regierung sei mit großen Versprechen gestartet, und Hoffnungen auf Reformen seien entsprechend hoch gewesen. "Nach fast vier Monaten im Amt ist aber klar, dass die Aufwärmphase vorbei ist. Jetzt braucht es entschlossene Taten."

    Melnikov sagte, die deutsche Wirtschaft stecke tiefer in der Krise, als viele wahrhaben wollten. Erste positive Schritte wie Investitionspakete und Impulse für Infrastruktur und Sicherheit reichten nicht. "Entscheidend ist, dass Produktivität und Wirtschaftskraft schneller wachsen als die Sozialausgaben. Das gelingt nicht mit Steuererhöhungen, sondern nur mit Strukturreformen." Schon die Diskussion über Steuererhöhungen sorge für Vertrauensverlust.

    Die DIHK verwies auf Reformen der Sozialsysteme und bei Arbeitsmarktregeln in anderen Ländern. Auch bei den Energiepreisen brauche es Entlastungen.

    Auch Krankenkassen fordern Reformen

    Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen forderte Geld aus dem Bundeshaushalt, um neue Beitragssteigerungen abzuwenden. Von der von Kanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigten Reform des Sozialstaats spüre er nichts, sagte Verbandschef Oliver Blatt dem "Handelsblatt". Er monierte: "Gesundheit wird im Kanzleramt wie ein C-Thema behandelt." Ohne Reformen steige der Zusatzbeitrag von im Schnitt 2,9 Prozent Anfang 2026 auf über drei Prozent. Zum Gesamtbeitrag kommt noch der allgemeine Satz von 14,6 Prozent./sam/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DIHK Aufwärmphase der Regierung vorbei Die Wirtschaft drängt die schwarz-rote Koalition zu einer raschen Umsetzung von Reformen für mehr Wachstum. "Deutschland braucht dringend einen Herbst des Aufbruchs", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer …