Beeindruckende 10,60 g/t Gold über 22,82 Meter

Ins Auge sticht, dass alle bisher im Rahmen des laufenden Programms fertiggestellten Bohrlöcher bedeutende Quarz-Sulfid-Mineralisierung durchschnitten haben. Bemerkenswert ist auch, dass 95% (!) der Bohrlöcher aus dem Jahr 2025 sichtbares Gold enthalten. Diese Erfolgsquote unterstreicht die Vorhersagbarkeit des mineralisierten Systems von Goliath Resources und stärkt das Vertrauen in die geologische Modellierung.

Die Surebet-Entdeckung von Goliath Resources ( WKN A2P063 / TSXV GOT ) entwickelt sich weiterhin zu einer der vielversprechendsten Goldlagerstätten im Goldenen Dreieck von British Columbia. Die bisherigen Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 bestätigen einmal mehr die außergewöhnliche Kontinuität, hohen Gehalte und das signifikante Erweiterungspotenzial des Systems, das sich bereits jetzt über mehr als die Hälfte der Fläche des Central Parks in New York erstreckt.

Seit Beginn der Bohrungen im Jahr 2021 hat das Unternehmen von Gründer und CEO Roger Rosmus zahlreiche hochgradige Abschnitte erbohrt. Insgesamt weisen neun Bohrlöcher Metallfaktoren von über 200 GrammMeter (gm) auf – mit einem Spitzenwert von 1.346 gm! Elf weitere Bohrlöcher überschreiten 150 gm, 25 liegen über 100 gm, und 61 Bohrlöcher erreichen mehr als 50 gm. Die Ausdehnung der Mineralisierung über eine Fläche von 1,8 km² – wie gesagt mehr als die Hälfte der Fläche des Central Parks in New York – deutet auf das Potenzial auf eine der bedeutendsten Goldentdeckungen in der Region seit Eskay Creek hin.

Bohrprogramm 2025: Starker Fortschritt, klare Ziele

Das systematische Bohrprogramm, das Goliath Resources für 2025 geplant hat, umfasst bis zu 60.000 Meter und befindet sich im Zeitplan. Bisher wurden schon 65 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 45.000 Metern abgeschlossen. Noch 50 Bohrlöcher mit weiteren 15.000 Metern stehen aus, wobei neun Bohrgeräte kontinuierlich im Einsatz sind. Die Untersuchungsergebnisse für 55 Bohrlöcher werden in den kommenden Wochen erwartet und könnten weiteres signifikantes Potenzial bestätigen. Für Newsflow ist auf jeden Fall gesorgt!

Das Programm zielt auf mehrere Kernaspekte:

– Untersuchung der vermuteten magmatischen Goldquelle „Motherlode“

– Prüfung von 13 bisher unerprobten eozänen Dykes

– Infill-Bohrungen in den hochgradigsten Bereichen der Bonanza- und Surebet-Zone

– Testen der „Goldilocks-Zonen“, in denen sich RIRG-Gänge und flache Adern kreuzen

– Seitliche und tiefere Erweiterung der bestehenden Adern

Herausragende Bohrergebnisse unterstreichen Potenzial erneut

Auch heute präsentiert Goliath Resources zudem wieder Bohrergebnisse, die mehr als nur aufhorchen lassen. Zu den Höhepunkten zählen:

– GD-25-337 mit 10,60 g/t Gold über 22,82 m (242 g*m), inkl. 15,19 g/t Gold über 15,71 m sowie zwei Zonen mit 37,28 g/t Gold Gold über 3,36 m und 36,11 g/t Gold Gold über 3,08 m

– GD-24-277: 12,16 g/t Gold über 6 m, inkl. 18,22 g/t Gold Goldf 4 m

– GD-25-318: 11,03 g/t Gold Goldf 5,7 m

– GD-25-343: 10,08 g/t Gold über 5 m

– GD-25-334: 6,85 g/t Gold über 6 m

Bemerkenswert: Alle Resultate beziehen sich zunächst ausschließlich auf Gold! Das Unternehmen wird die – voraussichtlich höheren – Goldäquivalentgehalte (AuÄq) nachliefern, sobald die Werte für die ebenfalls vorhandenen Metalle Silber, Kupfer, Blei und Zink vorliegen.

Geologische Signifikanz und Wachstumschancen

Die Surebet-Entdeckung umfasst drei unterschiedliche mineralisierte Gesteinspakete: Quarz-Sulfid-Brekzien, eozäne RIRG-Dykes und kalziumsilikatveränderte Brekzien. Diese Zonen enthalten erhebliche Mengen sichtbaren Goldes und bleiben sowohl seitlich als auch in die Tiefe offen. Geologische Hinweise deuten auf eine magmatische Mutterader in der Tiefe hin, die als Ursprung des großflächigen Systems gilt.

Mit dem laufenden Programm zielt Goliath Resources darauf ab, die geologische Struktur vollständig zu definieren und das Ausmaß der bisher bekannten Mineralisierung noch einmal signifikant zu erweitern. Das außergewöhnliche Kontinuitätsmuster, kombiniert mit der Größe und den bisher erbohrten Metallfaktoren, positioniert Surebet dabei potenziell als eine der bedeutendsten Goldentdeckungen Nordamerikas. Wird sind gespannt, ob das Unternehmen seine Erfolgsserie über das gesamte, äußerst umfassende Bohrprogramm 2025 beibehalten kann.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.