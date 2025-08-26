Dieses kaum bekannte Unternehmen bietet eine ungebremste Wachstumsstory

Die Unternehmen der Gruppe haben Partnerschaften mit über 1.500 Kliniken in ganz Europa geschlossen und mehr als 7.000 Stammzelltransplantationen für Patienten durchgeführt. In den 15 europäischen Labors von FamiCord und einer neu eröffneten Einrichtung in Dubai verarbeitet und lagert FamiCord über 1.000.000 Nabelschnurbluteinheiten und andere biologische Materialien. In Europa zeichnet sich das Unternehmen nach eigenen Schätzungen für 55 Prozent aller Nabelschnurblutentnahmen verantwortlich und hält einen Marktanteil von 67 Prozent in den Ländern, in denen es vertreten ist.

Die FamiCord AG (ISIN: DE000A0BL849), die im Jahr 2021 aus der Fusion der polnischen PBKM und der deutschen Vita 34 hervorgegangen ist, besitzt Europas größte Nabelschnurblutbank und die drittgrößte weltweit. Das Unternehmen ist auf die Entnahme, Aufbereitung und Lagerung von Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und Plazenta für medizinische Zwecke spezialisiert. Es besteht aus 32 Tochterunternehmen und 20 internationalen Marken, die zusammen mehr als 700 Mitarbeiter beschäftigen.

Hohe finanzielle Sichtbarkeit durch Abonnementmodell

Die Haupteinnahmequelle von FamiCord ist die Bereitstellung von Familienbankdienstleistungen. Eltern unterzeichnen Verträge über die Entnahme und Lagerung des Nabelschnurbluts (und optional des Nabelschnur-/Plazentagewebes) ihres Neugeborenen und zahlen eine Vorabgebühr für die Verarbeitung sowie jährliche oder einmalige Lagerungsgebühren.

FamiCord unterscheidet sich von kleineren Marktteilnehmern durch ein innovatives Abonnement-Preismodell, im Gegensatz zu den weit verbreiteten Vorauszahlungsverträgen. Dieser Ansatz hat sich langfristig als nachhaltiger erwiesen und sorgt für einen stetigen Strom wiederkehrender Einnahmen.

Zusätzlich zu B2C-Kunden generiert FamiCord Einnahmen durch die Bereitstellung von CDMO-ähnlichen Dienstleistungen für Dritte, darunter die Verarbeitung, Untersuchung und Lagerung von Nabelschnurblut/-gewebe für Partnerbanken, Kliniken und Biotech-Unternehmen. Im Jahr 2024 startete das Unternehmen Plazenta-Banking-Dienstleistungen, die bis 2026 voraussichtlich in fast allen europäischen Märkten verfügbar sein werden.

Unternehmen auch in der Krebsforschung aktiv

FamiCord hat sein Geschäftsfeld auch auf die Forschung und Entwicklung im Bereich der Zell- und Gentherapie ausgeweitet. Seine Biotech-Sparte FamiCordTx konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien aus gelagerten Zellen. Das wichtigste Projekt ist eine klinische Phase-I-Studie zur autologen CAR-T-Krebstherapie. Ein CAR-T-Programm, das von der polnischen medizinischen Forschungsagentur mitfinanziert wird, zielt darauf ab, eine Gentherapie mit allogenen Effektorlymphozyten aus Nabelschnurblut zur Behandlung von hämatologischen Malignomen zu entwickeln.

Um seine führende Position im Bereich der Nabelschnurblutbanken zu behaupten, wächst FamiCord sowohl organisch als auch durch Übernahmen. Das Unternehmen baut sein Dienstleistungsangebot, wie die Plazenta-Bank, weiter aus und konzentriert sich geographisch auf Regionen mit hohem Potenzial wie die DACH-Region, um die Marktdurchdringung zu maximieren. FamiCord ist bereits in allen attraktiven europäischen Märkten vertreten und expandiert proaktiv in die Golfstaaten.

Anleger sollten beachten, dass FamiCord in einer stark regulierten Branche tätig ist, was die Expansion verzögern oder den Marktzugang einschränken kann. So ist das Unternehmen beispielsweise aufgrund regulatorischer Hindernisse nicht in Frankreich vertreten. Darüber hinaus ist das Geschäft demografischen Trends ausgesetzt, die vor allem in Europa stark negativ sind.

Ungebremstes Wachstum

Die Haupteinnahmequelle der Gruppe ist das Zellbanking, das in 2024 92,7 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte. Davon stammten 54,2 Millionen Euro (+5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) aus der Verarbeitung und Herstellung von Zellen und 23,5 Millionen Euro (+9,2 Prozent) aus der Lagerung.

Geografisch gesehen sind die wichtigsten Absatzmärkte Polen (29,4 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2024) und Deutschland (18,4 Prozent). Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,2 Prozent im Jahr 2023 auf 10,7 Prozent. Der Start ins Jahr 2025 war sehr stark, mit einem Umsatzplus von 19 Prozent im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr und einer Rekord-EBITDA-Marge von 12,4 Prozent (+4,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), was zu einem EBT von 0,27 Millionen Euro führte (Q1/24: -1,01 Mio. EUR).

Hohe Nachfrage von Privatkunden

Der wichtigste Wachstumsmotor für FamiCord war die Umstellung auf abonnementbasierte Bankdienstleistungen. Im B2C-Segment stieg der Umsatz aus diesen Dienstleistungen zwischen 2016 und 2024 um 164,6 Prozent auf 21,7 Millionen Euro (CAGR von 12,9 Prozent), wodurch sich der Kundenstamm mehr als verdoppelte. Gleichzeitig konnte die Kündigungsrate bei unter 10 Prozent gehalten werden. Darüber hinaus wird ein erheblicher Cashflow aus der Verlängerung von Vorauszahlungsverträgen erwartet, die vor bis zu 25 Jahren abgeschlossen wurden, wobei mehr als 50 Prozent der Kunden sich für eine Verlängerung ihrer Lagerungsverträge entschieden haben. Über 20.000 Verträge laufen 2026 und 2027 aus. Darüber hinaus wird erwartet, dass Plazenta-Banking-Dienstleistungen, die bisher positive Ergebnisse gezeigt haben, einen wachsenden Beitrag zum Umsatz leisten und die Rentabilität weiter steigern werden.

Das Management blickt optimistisch auf das Jahr 2025 und darüber hinaus. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert FamiCord einen Umsatz von bis zu 95 Millionen Euro (+15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und ein EBITDA zwischen 8,7 und 10,3 Millionen Euro (2024: 8,8 Mio. EUR). Das Unternehmen erwartet, dies durch weitere Marktanteilsgewinne, höhere Einnahmen aus Vertragsverlängerungen und Premium-Produktpaketen sowie verstärkte Investitionen in Marketing und Vertrieb in Schlüsselmärkten zu erreichen.

Poland On Air-Konferenz Bei der am 1. September 2025 stattfindenden „Poland On Air“-Konferenz, die von dem auf Online-Investorenevents spezialisierten Dienstleister Bei der am 1. September 2025 stattfindenden „Poland On Air“-Konferenz, die von dem auf Online-Investorenevents spezialisierten Dienstleister www.airtime-software.com sowie www.eastvalueresearch.com organisiert wird, präsentiert sich FamiCord um 17 Uhr im Rahmen eines Round Tables. Am kostenlosen Online-Event können Sie sich hier anmelden.

Fazit

Wir halten das aktuelle Bewertungsniveau der FamiCord für attraktiv. Während die Aktie derzeit bei knapp 6 Euro notiert, lag sie in den letzten 5 Jahren, noch bevor die Fusion der PBKM und Vita 34 abgeschlossen wurde, in der Spitze bei etwa 18 Euro.

Uns überzeugt zudem die Marktposition der FamiCord, der Track Record des Managements – dieser hat enormen Shareholder Value bei der PBKM geschaffen, da das Unternehmen im Jahr 2016 zu 47 Polnischen Zloyt (PLN) gelistet und zu einer Bewertung von 104,41 PLN pro Aktie wieder von der Warschauer Börse genommen wurde – sowie die Wachstumsstrategie.

Zwar sinken die Geburtenzahlen in Europa massiv, der Anteil der Geburten mit eingelagertem Nabelschnurblut in Europa liegt jedoch bei unter 2 Prozent im Vergleich zu 3 bis 4 Prozent in den USA. Des Weiteren expandiert Vita 34 in neue Regionen mit höheren Geburtenraten und weniger starkem Wettbewerb wie den Nahen Osten und nutzt seine bestehende Labor-Infrastruktur und Daten für die Diversifikation der Umsätze. Unter anderem bietet es Dienstleistungen für Dritte an und forscht an neuen Zell- und Gentherapien, um sie in der Zukunft zu kommerzialisieren.

Gastautor: Adrian Kowollik ist Managing Partner der Research- und Consultingfirma East Value Research GmbH (www.eastvalueresearch.com)



