So profitiert Online-Riese MercadoLibre vom Wirtschaftswunder in Argentinien

Im ersten Halbjahr 2025 hat sich der Umsatz von MercadoLibre in Argentinien mehr als verdoppelt und das Land ist wieder der zweitgrößte Markt des Unternehmens. Das Bruttowarenvolumen (GMV) und das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) sind währungsbereinigt jeweils um über 100 Prozent gestiegen.

Laut einer Studie des Wirtschaftsberatungsunternehmens Invecq besitzen sechs von zehn Argentiniern keine Kreditkarte. Ein großer Teil der Bevölkerung hat aufgrund hoher Kosten oder fehlendem Kredit-Score keinen Zugang zu Finanzierungen. Mercado Pago begegnet diesem Problem mit einem eigenen, KI-basierten Scoring-Modell, das es auch Menschen ohne traditionelle Kredithistorie ermöglicht, eine maßgeschneiderte Kreditlinie zu erhalten. Diese Strategie könnte MercadoLibre helfen, die Finanzlücke in Argentinien zu schließen und den Konsum zu fördern.

Ein entscheidendes Feature der neuen Kreditkarte ist die Möglichkeit, Einkäufe ab einem Betrag von 30.000 Pesos (rund 19 Euro) in drei zinsfreien Raten zu begleichen. Die Verwaltung erfolgt vollständig digital und bietet Echtzeit-Benachrichtigungen sowie flexible Zahlungstermine. Die Sicherheitsfeatures, darunter die Nutzung eines individuellen QR-Codes zur Aktivierung der Karte, bieten zusätzlichen Schutz für die Nutzer.

Die Einführung der Kreditkarte könnte sich positiv auf die Konsumlaune auswirken, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Erholung in Argentinien. Der Erfolg der Maßnahme dürfte auch durch den Anstieg der Erlöse im zweiten Quartal um 77 Prozent bestätigt werden.

Im Hinblick auf das Gesamtwachstumspotenzial hat der DZ-Bank-Analyst Markus Leistner das Kursziel für die Aktie von 2.650 auf 2.800 US-Dollar angehoben. Auch wenn die Zinsmarge zu Beginn möglicherweise unter Druck stehen könnte, sei das langfristige Potenzial der neuen Finanzdienstleistung erheblich, so Leistner. "Insgesamt verfügt MercadoLibre in wachstumsstarken Regionen über eine hervorragende Marktposition."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die MercadoLibre Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 2.070EUR auf Tradegate (26. August 2025, 15:22 Uhr) gehandelt.





