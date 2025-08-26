Kingsmen stellt ein Update zu den Bohrarbeiten auf dem Silberprojekt Las Coloradas in Chihuahua, Mexiko, bereit

Vancouver, British Columbia – 26. August 2025 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu den Bohrarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Las Coloradas bereitzustellen. Das Projekt Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral im Central Mexican Silver Belt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Kingsmen hat 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.227,2 Metern niedergebracht (Abbildung 1; Tabelle 1). Das Bohrprogramm erprobte Silbermineralisierungszonen auf den Strukturen Soledad und Soledad II sowie Ziele, die durch geophysikalische Untersuchungen (induzierte Polarisation-Widerstand, Bodenmagnetik) der vielversprechenden Geologie identifiziert wurden.

Frühere Probenahmen von Kingsmen aus Restmineralisierungen in alten Abbaustätten auf den Strukturen/Gangsystemen Soledad und Soledad II ergaben bedeutende Silbergehalte und lokal anomale Goldgehalte. Auf diesen Zielen wurden noch nie gebohrt. Außerdem wurden durch geophysikalische Untersuchungen (induzierte Polarisation-Widerstand, Bodenmagnetik) der vielversprechenden Geologie Bohrziele generiert.

Das Bohrprogramm erprobte nur kurze Abschnitte der Strukturen/Gangsysteme Soledad (1,6 km) und Soledad II (1,2 km). Es gibt keine Karten der alten Untertageabbaustätten auf den beiden Strukturen und keine Karten der Geologie der Abbaustätten. Die Bohrungen wurden so positioniert, dass die mineralisierten Strukturen erprobt und die Geologie kartiert werden konnten, während das Risiko von Bohrungen in alte Abbaustätten minimiert wurde.

Die Bohrungen 5, 6, 7 und 10 erprobten einen 100 Meter langen Abschnitt des Systems Soledad, der sich um den Schacht Soledad herum befindet. Die Bohrungen 9 und 11 erprobten die Struktur im Bereich des Schachts Rosario. Die Bohrungen 2, 3 und 4 erprobten einen 50 Meter langen Abschnitt der Struktur/des Gangsystems Soledad im Zielgebiet DBD. Die Bohrung 12 zielte auf Bereiche unter alten Abbaustätten auf der Struktur/dem Gangsystem Soledad II ab. Die Bohrungen 1 und 8 untersuchten ein geologisches/geophysikalisches Ziel. Das Ziel war der Schnittpunkt von nach Nordwest und nach Nordost streichenden Strukturen/Gangsystemen in einem Gebiet mit hoher Aufladbarkeit und hohem Widerstand auf einer interpretierten nach Nordwest streichenden magnetischen Struktur.