Pillen-Swing an der Wall Street: Lilly glänzt, Novo-Aktie patzt

Eine Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA wird im vierten Quartal erwartet, der Marktstart könnte bereits 2026 ohne Lieferbeschränkungen erfolgen. Den Konsensschätzungen zufolge dürfte die Tablette im kommenden Jahr rund 585 Millionen US-Dollar einbringen – eine Prognose, die SHB als realistisch einstuft.

Svenska Handelsbanken (SHB) hat ihre Kaufempfehlung für Novo Nordisk bestätigt und den dänischen Pharmakonzern erneut als Favoriten im Gesundheitssektor eingestuft. Ausschlaggebend sei insbesondere die Aussicht auf eine orale Version des Adipositas-Mittels Wegovy in den USA. "Das Präparat in Tablettenform könnte ein echter Gamechanger werden", heißt es in der Analyse.

Die positive Einschätzung wird auch durch die zuletzt enttäuschenden Studiendaten von Eli Lilly gestützt. Dessen orale Gewichtsreduktionspille Orforglipron verfehlte in einer früheren Studie die hohen Erwartungen der Wall Street, auch wenn die heute präsentierten Phase-3-Daten das Hauptziel erreichten. Patienten mit Typ-2-Diabetes und Adipositas verloren im Schnitt 10,5 Prozent ihres Körpergewichts – weniger als bei den etablierten Injektionen von Lilly (Zepbound) und Novo Nordisk (Wegovy).

Die Tablette überzeugte zudem durch eine Senkung des HbA1c-Werts (Langzeitblutzucker) und verbesserte kardiometabolische Risikomarker, litt aber unter vergleichsweise hohen Abbruchquoten wegen Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Erbrechen. Lilly will die Zulassung noch in diesem Jahr beantragen und das Präparat 2026 weltweit vermarkten.

SHB argumentiert, dass viele Risiken bereits im Kurs von Novo Nordisk eingepreist seien. Die Aktie hat seit Juli 2024 rund 60 Prozent an Wert verloren, während die Umsätze im kommenden Jahr nur um 19 Prozent sinken dürften. Im Branchendurchschnitt liegt das erwartete jährliche Umsatzwachstum der großen Pharmaunternehmen zwischen 2025 und 2030 bei 2,9 Prozent, Novo Nordisk kommt dagegen trotz gekürzter Prognosen auf 8,4 Prozent.

Der Wettbewerb um den Milliardenmarkt für GLP-1-Medikamente spitzt sich damit weiter zu. Während Novo Nordisk auf eine starke Nachfrage nach seiner Tablette setzt, sieht Lilly in Orforglipron eine nadelfreie Alternative, die sich einfacher herstellen und global skalieren lässt. Analysten erwarten, dass der Markt für Adipositas- und Diabetes-Therapien bis Anfang der 2030er Jahre auf jährlich 150 Milliarden US-Dollar wachsen könnte – und beide Unternehmen kämpfen darum, den entscheidenden Vorsprung zu sichern.

Am Dienstag profitiert die Aktie von Eli Lilly und steigt um über 3 Prozent, während Novo-Titel um 4 Prozent fallen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





