    Auftragseingänge langlebiger Güter sinken weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufträge langlebiger Güter in den USA nur um 2,8% gesunken.
    • Ohne Transportgüter stieg der Auftrag um 1,1%.
    • Konjunktursorgen bleiben laut Experten gering.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli nicht so stark gesunken wie erwartet. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 2,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 3,8 Prozent gerechnet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um 9,4 Prozent gesunken.

    Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 1,1 Prozent. Volkswirte wurden auch hier positiv überrascht; sie hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Insgesamt sollten die Konjunktursorgen mit diesen Zahlen wohl kaum größer werden, schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

    Das zeigt auch ein Blick auf die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs. Sie zogen ebenfalls um 1,1 Prozent an. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
