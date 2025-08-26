Aktien New York Ausblick
Wenig verändert - Vorsicht nach Trumps Drohungen
- US-Aktienmarkt startet verhalten wegen Zollandrohungen.
- Trump will Fed-Gouverneurin Cook entlassen, Vorwürfe.
- AT&T kauft Echostar-Lizenzen, Aktie springt um 70%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Zollandrohungen der US-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed dürften am Dienstag am US-Aktienmarkt für einen verhaltenen Handelsstart sorgen. Die besser als erwartet ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter stützten allenfalls geringfügig. Auf der Agenda stehen nach dem Handelsstart noch Häuserdaten und Daten zum Verbrauchervertrauen im August.
Am Montag hatte der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial seinem am Freitag erreichten Rekordhoch Tribut gezollt und etwas schwächer geschlossen. Nun taxierte der Broker IG den Dow gut eine Stunde vor dem Handelsstart kaum verändert mit minus 0,1 Prozent auf 45.250 Punkte. Den Nasdaq 100 erwartet IG ebenfalls mit minus 0,1 Prozent und damit auf 23.408 Punkte.
Erneut mischte sich US-Präsident Donald Trump in die Angelegenheiten der unabhängigen Notenbank Fed ein. Nachdem er zuletzt immer wieder gegen Fed-Präsident Jerome Powell ausgekeilt und deutliche Leitzinssenkungen gefordert hatte, will er jetzt die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Als Grund nennt er Hypothekenverträge mit angeblich falschen Angaben. Cook wies die Vorwürfe zurück und betonte, um ihren Posten kämpfen zu wollen, da Trump keine Vollmachten habe, sie zu feuern.
Was den Handelskonflikt mit China betrifft, droht Trump mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefere. Zugleich räumte er dabei ein, dass solch drastische Maßnahmen letztlich den Zusammenbruch des Handels bedeuten würden.
Darüber hinaus droht der Präsident auch all jenen Ländern, die ihre Digitalsteuern nicht abschaffen, mit neuen Zöllen und Exportbeschränkungen für Hochtechnologie und Halbleiter. Trump argumentiert bereits seit geraumer Zeit ohne Belege, dass Digitalsteuern US-amerikanische Technologiegiganten angeblich diskriminieren würden.
Unter den Einzelwerten dürfte im Blick stehen, dass der Telekomkonzern AT&T Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro) übernehmen will. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden. Zudem bekräftigte AT&T seine Prognosen für das laufende Jahr und auch seine Ausschüttungspläne. Während sich die AT&T-Aktie vorbörslich unverändert zeigte, schoss die von Echostar um gut 70 Prozent nach oben.
Für Interactive Brokers ging es vor dem Börsenstart um 4,0 Prozent hoch, denn das Unternehmen wird am 28. August den Platz der von Sycamore Partners übernommenen Apothekenkette Walgreens im S&P 500 einnehmen.
Eli Lilly gewannen 2,1 Prozent. Der mit Abnehmspritzen erfolgreiche US-Pharmakonzern will noch bis Jahresende die Zulassung für einen Gewichtssenker in Tablettenform beantragen.
Um 2,5 Prozent stiegen außerdem AMD vorbörslich, während IBM um 0,9 Prozent zulegten. Die beiden Technologie-Konzerne bauen ihre bestehende Partnerschaft im Bereich Quantencomputing aus. Gemeinsam sollen künftig quantenbasierte Supercomputer entwickelt werden./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 144,3 auf Tradegate (26. August 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 231,19 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -33,35 %/-12,31 % bedeutet.
Hiermit möchte ich nochmals kurz auf meinen Beitrag von letzter Woche eingehen und diesen etwas ergänzen. Heute geht es um den Hebeleffekt der regelmäßigen Sparraten während dem Vermögensaufbau. Für die Berechnungen habe ich auch dieses mal den Zinsrechner von www.zinsen-berechnen.de genutzt.
Nochmals kurz zur Erinnerung:
Letzte Woche habe ich 4 mögliche Anleger vorgestellt, jeweils mit einem Startkapital von 100.000 € und einem Anlagehorizont von 25 Jahren. Allerdings hatte jeder Anleger verschiedene monatliche Sparraten über diesen gesamten Zeitraum (= 0, 100, 200 und 500 €). In diesen Beispielrechnungen zur Rendite hatte ich allerdings bei allen Anlegern die Zielsumme von 1.000.000 Euro berechnet.
Was wäre nun, wenn alle Anleger die selbe Rendite wie unser Anleger 1 erzielen würde? Dieser Anleger erzielte in unserer Berechnung eine starke durchschnittliche Jahresrendite von 9,648 % p.a., während Anleger 4 sich mit lediglich 7,330 % p.a. begnügen musste.
Also schauen wir uns nun die möglichen Entwicklungen bei allen Anlegern mit einer einheitlichen Rendite von 9,648 % p.a. an:
100.000 € Startkapital ohne regelmäßige Sparraten
Anleger 1, der sein Startkapital von 100.000 € im weiteren Zeitablauf komplett ohne weitere Sparraten erzielt mit seiner durchschnittlichen Rendite von 9,648 % p.a. über den Zeitraum von 25 Jahren eine Gesamtsumme von 1.000.041,13 €.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 100 €
Anleger 2, der monatlich seinem Depot jeweils 100 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt, kommt mit einer Rendite von 9,648 % p.a. auf die Gesamtsumme in Höhe von 1.117.836,81 €.
Es fließen weitere 30.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 200 €
Anleger 3, der monatlich seinem Depot jeweils 200 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt und ebenfalls eine Rendite von 9,648 % p.a. erzielt, hievt sein Vermögen auf eine Gesamtsumme von 1.235.632,49 €.
Insgesamt fließen weitere 60.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 500 €
Anleger 4, der es schafft monatlich seinem Depot sogar jeweils 500 € über die gesamten 25 Jahre hinzuzufügen, hebelt sein Depot bei einer Rendite von 9,648 % p.a. auf ein Gesamtvermögen in Höhe von 1.589.019,54 €.
Insgesamt zahlt er weitere 124.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
FAZIT:
Durch regelmäßige monatliche Sparraten und konsequentem Investieren kann ein bedeutsamer Hebeleffekt im Vermögensaufbau erreicht werden. Natürlich erfordert das Sparen und Investieren über solch lange Zeiträume eine gehörige Ausdauer und vor allem Disziplin, aber die Beispiele sind keinesfalls unrealistisch. Ich denke jeder Anleger, mit Einnahmen im Bereich der Mittelschicht und vor allem einem guten Finanzmanagement, kann durchaus bedeutsame Summen in seinem Leben ansparen und schlussendlich auch hohe Zielsummen für seinen Lebensabend erreichen. Bei vielen Menschen fehlt es meiner Meinung nach aber grundsätzlich an der richtigen Einstellung, dem „richtigen“ Umgang mit dem hart erwirtschafteten Geld und/oder der nötigen Ausdauer und Disziplin.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Schluss: Ich bin 42 Jahre alt, mein Aktiendepot hat aktuell ein Stand von über 140.000 €, erreiche monatliche Sparraten von 500 € und mehr und ich habe noch fast 25 Jahre bis zum Renteneintritt (Stand heute!). Somit halte ich mich bei meinen Berechnungen auch - in meinen Augen - an mögliche und erreichbare Ziele.
Und nein, ich habe keinen hochbezahlten Managerjob, sondern bin Altenpfleger in der Funktion als Wohnbereichsleiter und werde nach Tarif bezahlt (und beschwere mich nicht über mein Gehalt oder sonstiges).
Ich wünsche allen viel Erfolge, egal ob mit regelmäßigen Sparraten oder ohne!
