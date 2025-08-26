    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsAlphabet AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Alphabet
    Trump droht wegen Digitalgesetzen mit ZÃ¶llen - EU kontert

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • EU ignoriert Trumps Zolldrohungen und Forderungen.
    • Digitale Regeln bleiben unverÃ¤ndert, EU bleibt standhaft.
    • Zollvereinbarung sieht 15% Obergrenze fÃ¼r Produkte vor.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON/BRÃœSSEL (dpa-AFX) - Die EU gibt sich unbeeindruckt von neuen Zolldrohungen und Forderungen des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump. Sprecher der fÃ¼r die EU-Handelspolitik zustÃ¤ndigen EuropÃ¤ischen Kommission machten in einer ersten Reaktion deutlich, dass sich die EU nicht von Trump vorschreiben lassen will, welche Regeln sie fÃ¼r digitale Plattformen und Unternehmen aufstellt. Zudem wurde auf die jÃ¼ngsten Vereinbarungen zur Beilegung des Handelskonflikts verwiesen, die eine Zollobergrenze von 15 Prozent fÃ¼r fast alle Produkte vorsehen.

    Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social angekÃ¼ndigt, er werde sich als US-PrÃ¤sident gegen LÃ¤nder wehren, die amerikanische Technologieunternehmen angreifen wÃ¼rden. Staaten, die eine Digitalsteuer oder Regulierungen fÃ¼r Digitales haben, drohte er mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen auf ihre Exporte in die USA sowie mit der VerhÃ¤ngung von ExportbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r amerikanische Technologie und Computerchips, sollten sie ihre Regelungen nicht Ã¤ndern.

    Trump: US-Unternehmen sind kein FuÃŸabtreter

    Amerika und amerikanische Technologieunternehmen seien nicht lÃ¤nger das "Sparschwein" oder der "FuÃŸabtreter" der Welt, warnte er und fÃ¼gte hinzu: "Zeigen Sie Amerika und unseren groÃŸartigen Technologieunternehmen Respekt - oder tragen Sie die Konsequenzen!"

    Die EU oder einzelne EU-Staaten erwÃ¤hnte Trump nicht explizit. Die US-Regierung fordert allerdings schon lÃ¤nger Ã„nderungen an den strengen EU-Digitalgesetzen, die zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen Ã¼ber Plattformen wie X verhindern sollen und auch Unternehmen wie Amazon , Apple und Meta (Facebook), Alphabet (Google ) und Microsoft betreffen.

    In der ErklÃ¤rung zur Zollvereinbarung zwischen den USA und der EU ist von einer beidseitigen Verpflichtung die Rede, "ungerechtfertigte Handelshemmnisse im digitalen Bereich zu beseitigen". Die Interpretation dessen dÃ¼rfte aber auseinandergehen: Die EU hÃ¤lt ihre aktuellen Regeln - anders als die USA - nicht fÃ¼r ungerechtfertigt.

    Ein Kommissionssprecher betonte am Dienstag, dass es bei den Regeln nicht nur um fairen Wettbewerb, sondern auch um den Schutz von Kindern und demokratischen Wahlen gehe. VorwÃ¼rfe, dass etwa das Gesetz Ã¼ber digitale Dienste der EU ein Zensurinstrument sei, hÃ¤tten keinerlei Grundlage./aha/DP/mis

     

    ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 195,2 auf Tradegate (26. August 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +2,47 % verÃ¤ndert. Der Gewinn auf 30 Tage betrÃ¤gt +7,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 232,00USD was eine Bandbreite von +8,49 %/+31,09 % bedeutet.




