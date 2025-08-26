Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social angekÃ¼ndigt, er werde sich als US-PrÃ¤sident gegen LÃ¤nder wehren, die amerikanische Technologieunternehmen angreifen wÃ¼rden. Staaten, die eine Digitalsteuer oder Regulierungen fÃ¼r Digitales haben, drohte er mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen auf ihre Exporte in die USA sowie mit der VerhÃ¤ngung von ExportbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r amerikanische Technologie und Computerchips, sollten sie ihre Regelungen nicht Ã¤ndern.

WASHINGTON/BRÃœSSEL (dpa-AFX) - Die EU gibt sich unbeeindruckt von neuen Zolldrohungen und Forderungen des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump. Sprecher der fÃ¼r die EU-Handelspolitik zustÃ¤ndigen EuropÃ¤ischen Kommission machten in einer ersten Reaktion deutlich, dass sich die EU nicht von Trump vorschreiben lassen will, welche Regeln sie fÃ¼r digitale Plattformen und Unternehmen aufstellt. Zudem wurde auf die jÃ¼ngsten Vereinbarungen zur Beilegung des Handelskonflikts verwiesen, die eine Zollobergrenze von 15 Prozent fÃ¼r fast alle Produkte vorsehen.

Trump: US-Unternehmen sind kein FuÃŸabtreter



Amerika und amerikanische Technologieunternehmen seien nicht lÃ¤nger das "Sparschwein" oder der "FuÃŸabtreter" der Welt, warnte er und fÃ¼gte hinzu: "Zeigen Sie Amerika und unseren groÃŸartigen Technologieunternehmen Respekt - oder tragen Sie die Konsequenzen!"

Die EU oder einzelne EU-Staaten erwÃ¤hnte Trump nicht explizit. Die US-Regierung fordert allerdings schon lÃ¤nger Ã„nderungen an den strengen EU-Digitalgesetzen, die zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen Ã¼ber Plattformen wie X verhindern sollen und auch Unternehmen wie Amazon , Apple und Meta (Facebook), Alphabet (Google ) und Microsoft betreffen.

In der ErklÃ¤rung zur Zollvereinbarung zwischen den USA und der EU ist von einer beidseitigen Verpflichtung die Rede, "ungerechtfertigte Handelshemmnisse im digitalen Bereich zu beseitigen". Die Interpretation dessen dÃ¼rfte aber auseinandergehen: Die EU hÃ¤lt ihre aktuellen Regeln - anders als die USA - nicht fÃ¼r ungerechtfertigt.

Ein Kommissionssprecher betonte am Dienstag, dass es bei den Regeln nicht nur um fairen Wettbewerb, sondern auch um den Schutz von Kindern und demokratischen Wahlen gehe. VorwÃ¼rfe, dass etwa das Gesetz Ã¼ber digitale Dienste der EU ein Zensurinstrument sei, hÃ¤tten keinerlei Grundlage./aha/DP/mis

