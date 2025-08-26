Trump droht wegen Digitalgesetzen mit ZÃ¶llen - EU kontert
- EU ignoriert Trumps Zolldrohungen und Forderungen.
- Digitale Regeln bleiben unverÃ¤ndert, EU bleibt standhaft.
- Zollvereinbarung sieht 15% Obergrenze fÃ¼r Produkte vor.
WASHINGTON/BRÃœSSEL (dpa-AFX) - Die EU gibt sich unbeeindruckt von neuen Zolldrohungen und Forderungen des US-PrÃ¤sidenten Donald Trump. Sprecher der fÃ¼r die EU-Handelspolitik zustÃ¤ndigen EuropÃ¤ischen Kommission machten in einer ersten Reaktion deutlich, dass sich die EU nicht von Trump vorschreiben lassen will, welche Regeln sie fÃ¼r digitale Plattformen und Unternehmen aufstellt. Zudem wurde auf die jÃ¼ngsten Vereinbarungen zur Beilegung des Handelskonflikts verwiesen, die eine Zollobergrenze von 15 Prozent fÃ¼r fast alle Produkte vorsehen.
Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social angekÃ¼ndigt, er werde sich als US-PrÃ¤sident gegen LÃ¤nder wehren, die amerikanische Technologieunternehmen angreifen wÃ¼rden. Staaten, die eine Digitalsteuer oder Regulierungen fÃ¼r Digitales haben, drohte er mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen auf ihre Exporte in die USA sowie mit der VerhÃ¤ngung von ExportbeschrÃ¤nkungen fÃ¼r amerikanische Technologie und Computerchips, sollten sie ihre Regelungen nicht Ã¤ndern.
Trump: US-Unternehmen sind kein FuÃŸabtreter
Amerika und amerikanische Technologieunternehmen seien nicht lÃ¤nger das "Sparschwein" oder der "FuÃŸabtreter" der Welt, warnte er und fÃ¼gte hinzu: "Zeigen Sie Amerika und unseren groÃŸartigen Technologieunternehmen Respekt - oder tragen Sie die Konsequenzen!"
Die EU oder einzelne EU-Staaten erwÃ¤hnte Trump nicht explizit. Die US-Regierung fordert allerdings schon lÃ¤nger Ã„nderungen an den strengen EU-Digitalgesetzen, die zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen Ã¼ber Plattformen wie X verhindern sollen und auch Unternehmen wie Amazon , Apple und Meta (Facebook), Alphabet (Google ) und Microsoft betreffen.
In der ErklÃ¤rung zur Zollvereinbarung zwischen den USA und der EU ist von einer beidseitigen Verpflichtung die Rede, "ungerechtfertigte Handelshemmnisse im digitalen Bereich zu beseitigen". Die Interpretation dessen dÃ¼rfte aber auseinandergehen: Die EU hÃ¤lt ihre aktuellen Regeln - anders als die USA - nicht fÃ¼r ungerechtfertigt.
Ein Kommissionssprecher betonte am Dienstag, dass es bei den Regeln nicht nur um fairen Wettbewerb, sondern auch um den Schutz von Kindern und demokratischen Wahlen gehe. VorwÃ¼rfe, dass etwa das Gesetz Ã¼ber digitale Dienste der EU ein Zensurinstrument sei, hÃ¤tten keinerlei Grundlage./aha/DP/mis
ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 195,2 auf Tradegate (26. August 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +2,47 % verÃ¤ndert. Der Gewinn auf 30 Tage betrÃ¤gt +7,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 232,00USD was eine Bandbreite von +8,49 %/+31,09 % bedeutet.
Damals hatte Meta auf seinen Plattformen den Fokus eher auf Bild- und lÃ¤ngeren Videoformaten, TikTok auf der anderen Seite hat schon immer auf Kurzvideos gesetzt.
Damals war die Stimmung bei Meta auch zeitweise schlecht, weil klar war, dass man ebenfalls auf Kurzvideos umsteigen muss aber diese zum damaligen Zeitpunkt schlechter zu monetarisieren waren und die Umstellung Investitionen erforderte.
Mittlerweile weiÃŸ man, dass Kurzvideos die Nutzerinteraktionen insgesamt gesteigert haben und somit die Produkte von Meta aufgewertet und noch mÃ¤chtiger gemacht haben.
Bei Google ist es m.E. nach Ã¤hnlich, wir haben einen Konkurrenten (=z.B. OpenAI) mit einer neuen Art der Suche (=LLMs), auf die man reagieren muss. Das erfordert natÃ¼rlich erstmal Investitionen und ist eine Umstellung, aber unterm Strich wird sich die Suche im Allgemeinen dadurch verbessern und zu mehr Nutzerinteraktion fÃ¼hren.
Ich habe auch wenig Bedenken, dass OpenAI Google den Rang ablÃ¤uft. Google hat einfach enorme Vorteile dadurch, dass sie die KI in bereits etablierte Produkte einbinden kÃ¶nnen. Die GCP (=Google Cloud Plattform) mit den Gemini APIs ist auf Entwicklerseite momentan z.B. auch schwer im Kommen. Die Bewertung suggeriert, dass Google den KI Trend verpasst habe, aber das stimmt einfach nicht, Google mischt da ganz vorne mit und hat gute Karten, einer der Hauptprofiteure dieser Technologie zu werden.
Viele sehen nur die letzten Quartalszahlen â€“ ich sehe das groÃŸe Ganze.
Ja, vielleicht waren die Zahlen nicht perfekt. Aber Unternehmen wie Alphabet definiert man nicht durch ein Quartal, sondern durch das, was sie langfristig bauen:
Eine Infrastruktur fÃ¼r die Zukunft der Welt.
Alphabet ist mehr als nur Google.
Es ist KI, Cloud, autonomes Fahren (Waymo), Gesundheitstechnologie (Verily), Quantum Computing, nachhaltige Energie â€“ echte ZukunftsmÃ¤rkte!
KI ist kein Hype fÃ¼r Alphabet â€“ sie IST Alphabet.
Mit Gemini, DeepMind und ihrer massiven Rechenpower sitzt Alphabet auf einem Schatz, der in den kommenden Jahren Milliarden an Wert entfesseln wird.
Die Cashcow Google Search ist nicht am Ende â€“ sie wird neu geboren.
Suchmaschinen wandeln sich, ja â€“ aber wer, wenn nicht Alphabet, besitzt die Daten, die Infrastruktur und die Innovationskraft, um auch in der KI-getriebenen Suchwelt fÃ¼hrend zu bleiben?
Hundert Milliarden Dollar Cash auf der Bank. Alphabet muss niemanden fragen, ob sie in die Zukunft investieren dÃ¼rfen â€“ sie tun es einfach.
Und genau deshalb investiere ich jetzt, wenn andere nervÃ¶s sind.
Ich kaufe Innovation, Weitsicht und die FÃ¤higkeit, MÃ¤rkte neu zu erschaffen.
Ich kaufe einen der grÃ¶ÃŸten Moats (BurggrÃ¤ben) der Unternehmenswelt.
Wahre Investoren bauen VermÃ¶gen auf, wenn andere zweifeln.
Alphabet ist nicht das Unternehmen eines Quartals â€“ es ist das Unternehmen einer Generation.
Meine persÃ¶nliche Meinung: STRONG BUY