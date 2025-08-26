Knuspr ist erster E-Food-Pure-Player im Markant-Netzwerk / Partnerschaft optimiert Prozesse und verbessert Einkaufserlebnis sowie Sortiment (FOTO)

München / Pfäffikon (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de)

wird neuer Partner der Schweizer Markant Gruppe (https://www.markant.com/de/) ,

einem der führenden Dienstleister im europäischen Lebensmittelhandel. Die

Kooperation verbessert zentrale Prozesse wie Zahlungsabwicklung,

Stammdatenpflege und den elektronischen Datenaustausch - und schafft so die

Grundlage für ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im

Preiseinstiegssegment, sowie eine bessere Produktverfügbarkeit.



Knuspr ist der erste E-Food-Pure-Player in Europa, der in das Markant-Netzwerk

aufgenommen wird. Die Partnerschaft unterstreicht die zunehmende strukturelle

Reife und Marktposition von Knuspr - und markiert einen wichtigen Schritt auf

dem Weg zur weiteren Skalierung.





Zentralregulierung für mehr Effizienz und neue Lieferpartnerschaften



Kern der Zusammenarbeit ist die Einführung einer sogenannten Zentralregulierung:

Markant übernimmt künftig für Knuspr die zentrale Rechnungs- und

Zahlungsabwicklung, stellt Lieferant:innen eine Zahlungsgarantie aus und

reduziert den administrativen Aufwand auf beiden Seiten deutlich. Darüber hinaus

ermöglicht das Markant-Netzwerk den Zugang zu neuen Handelspartner:innen, die

bisher nicht direkt mit Knuspr zusammengearbeitet haben. Daraus ergibt sich für

Kund:innen ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im Preiseinstiegssegment.



Direkte Kundenvorteile im Fokus



"Mit Markant gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Prozesse

effizienter und skalierbarer macht - ohne unsere DNA zu verändern", erklärt Olin

Novák, Geschäftsführer von Knuspr. "Die dadurch entstehenden finanziellen

Spielräume investieren wir direkt in unser Sortiment: bessere Preise, größere

Auswahl und höhere Verfügbarkeit. Gleichzeitig gewinnen wir wertvolle Zeit, um

uns noch stärker auf unsere regionalen Partnerbetriebe zu konzentrieren - vom

kleinen Biohof über die handwerkliche Bäckerei bis zur regionalen Molkerei. Die

Zusammenarbeit mit Markant orientiert sich an den Strukturen etablierter

Einzelhändler:innen in Deutschland - und zeigt, dass wir uns strategisch wie

operativ auf Augenhöhe mit den führenden Playern bewegen."



"Knuspr ist ein sehr innovatives Unternehmen, das gut zu unserer Partnerstruktur

und unserem internationalen Wirkungskreis passt. Wir freuen uns sehr, dass wir

eine spürbare Unterstützung bei der Optimierung der bestehenden Prozesse und

einen partnerschaftlichen Beitrag für eine Weiterentwicklung der strategischen

Ausrichtung von Knuspr leisten können", so Dominik Scheid, Geschäftsführer der

Markant AG.



Die Partnerschaft startet zunächst in Deutschland. Eine Ausweitung auf weitere

Märkte der tschechischen Rohlik Group, zu der Knuspr gehört, ist denkbar. Ziel

ist es, marktübergreifend Einkaufs- und Abwicklungsprozesse zu vereinheitlichen

und weiter zu optimieren.



Pressekontakt:



mailto:presse@knuspr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159077/6104499

OTS: knuspr







