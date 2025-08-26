Knuspr ist erster E-Food-Pure-Player im Markant-Netzwerk / Partnerschaft optimiert Prozesse und verbessert Einkaufserlebnis sowie Sortiment (FOTO)
München / Pfäffikon (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de)
wird neuer Partner der Schweizer Markant Gruppe (https://www.markant.com/de/) ,
einem der führenden Dienstleister im europäischen Lebensmittelhandel. Die
Kooperation verbessert zentrale Prozesse wie Zahlungsabwicklung,
Stammdatenpflege und den elektronischen Datenaustausch - und schafft so die
Grundlage für ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im
Preiseinstiegssegment, sowie eine bessere Produktverfügbarkeit.
Knuspr ist der erste E-Food-Pure-Player in Europa, der in das Markant-Netzwerk
aufgenommen wird. Die Partnerschaft unterstreicht die zunehmende strukturelle
Reife und Marktposition von Knuspr - und markiert einen wichtigen Schritt auf
dem Weg zur weiteren Skalierung.
Zentralregulierung für mehr Effizienz und neue Lieferpartnerschaften
Kern der Zusammenarbeit ist die Einführung einer sogenannten Zentralregulierung:
Markant übernimmt künftig für Knuspr die zentrale Rechnungs- und
Zahlungsabwicklung, stellt Lieferant:innen eine Zahlungsgarantie aus und
reduziert den administrativen Aufwand auf beiden Seiten deutlich. Darüber hinaus
ermöglicht das Markant-Netzwerk den Zugang zu neuen Handelspartner:innen, die
bisher nicht direkt mit Knuspr zusammengearbeitet haben. Daraus ergibt sich für
Kund:innen ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im Preiseinstiegssegment.
Direkte Kundenvorteile im Fokus
"Mit Markant gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Prozesse
effizienter und skalierbarer macht - ohne unsere DNA zu verändern", erklärt Olin
Novák, Geschäftsführer von Knuspr. "Die dadurch entstehenden finanziellen
Spielräume investieren wir direkt in unser Sortiment: bessere Preise, größere
Auswahl und höhere Verfügbarkeit. Gleichzeitig gewinnen wir wertvolle Zeit, um
uns noch stärker auf unsere regionalen Partnerbetriebe zu konzentrieren - vom
kleinen Biohof über die handwerkliche Bäckerei bis zur regionalen Molkerei. Die
Zusammenarbeit mit Markant orientiert sich an den Strukturen etablierter
Einzelhändler:innen in Deutschland - und zeigt, dass wir uns strategisch wie
operativ auf Augenhöhe mit den führenden Playern bewegen."
"Knuspr ist ein sehr innovatives Unternehmen, das gut zu unserer Partnerstruktur
und unserem internationalen Wirkungskreis passt. Wir freuen uns sehr, dass wir
eine spürbare Unterstützung bei der Optimierung der bestehenden Prozesse und
einen partnerschaftlichen Beitrag für eine Weiterentwicklung der strategischen
Ausrichtung von Knuspr leisten können", so Dominik Scheid, Geschäftsführer der
Markant AG.
Die Partnerschaft startet zunächst in Deutschland. Eine Ausweitung auf weitere
Märkte der tschechischen Rohlik Group, zu der Knuspr gehört, ist denkbar. Ziel
ist es, marktübergreifend Einkaufs- und Abwicklungsprozesse zu vereinheitlichen
und weiter zu optimieren.
