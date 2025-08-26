    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Knuspr ist erster E-Food-Pure-Player im Markant-Netzwerk / Partnerschaft optimiert Prozesse und verbessert Einkaufserlebnis sowie Sortiment (FOTO)

    München / Pfäffikon (ots) - Der Online-Supermarkt Knuspr (http://www.knuspr.de)
    wird neuer Partner der Schweizer Markant Gruppe (https://www.markant.com/de/) ,
    einem der führenden Dienstleister im europäischen Lebensmittelhandel. Die
    Kooperation verbessert zentrale Prozesse wie Zahlungsabwicklung,
    Stammdatenpflege und den elektronischen Datenaustausch - und schafft so die
    Grundlage für ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im
    Preiseinstiegssegment, sowie eine bessere Produktverfügbarkeit.

    Knuspr ist der erste E-Food-Pure-Player in Europa, der in das Markant-Netzwerk
    aufgenommen wird. Die Partnerschaft unterstreicht die zunehmende strukturelle
    Reife und Marktposition von Knuspr - und markiert einen wichtigen Schritt auf
    dem Weg zur weiteren Skalierung.

    Zentralregulierung für mehr Effizienz und neue Lieferpartnerschaften

    Kern der Zusammenarbeit ist die Einführung einer sogenannten Zentralregulierung:
    Markant übernimmt künftig für Knuspr die zentrale Rechnungs- und
    Zahlungsabwicklung, stellt Lieferant:innen eine Zahlungsgarantie aus und
    reduziert den administrativen Aufwand auf beiden Seiten deutlich. Darüber hinaus
    ermöglicht das Markant-Netzwerk den Zugang zu neuen Handelspartner:innen, die
    bisher nicht direkt mit Knuspr zusammengearbeitet haben. Daraus ergibt sich für
    Kund:innen ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im Preiseinstiegssegment.

    Direkte Kundenvorteile im Fokus

    "Mit Markant gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Prozesse
    effizienter und skalierbarer macht - ohne unsere DNA zu verändern", erklärt Olin
    Novák, Geschäftsführer von Knuspr. "Die dadurch entstehenden finanziellen
    Spielräume investieren wir direkt in unser Sortiment: bessere Preise, größere
    Auswahl und höhere Verfügbarkeit. Gleichzeitig gewinnen wir wertvolle Zeit, um
    uns noch stärker auf unsere regionalen Partnerbetriebe zu konzentrieren - vom
    kleinen Biohof über die handwerkliche Bäckerei bis zur regionalen Molkerei. Die
    Zusammenarbeit mit Markant orientiert sich an den Strukturen etablierter
    Einzelhändler:innen in Deutschland - und zeigt, dass wir uns strategisch wie
    operativ auf Augenhöhe mit den führenden Playern bewegen."

    "Knuspr ist ein sehr innovatives Unternehmen, das gut zu unserer Partnerstruktur
    und unserem internationalen Wirkungskreis passt. Wir freuen uns sehr, dass wir
    eine spürbare Unterstützung bei der Optimierung der bestehenden Prozesse und
    einen partnerschaftlichen Beitrag für eine Weiterentwicklung der strategischen
    Ausrichtung von Knuspr leisten können", so Dominik Scheid, Geschäftsführer der
    Markant AG.

    Die Partnerschaft startet zunächst in Deutschland. Eine Ausweitung auf weitere
    Märkte der tschechischen Rohlik Group, zu der Knuspr gehört, ist denkbar. Ziel
    ist es, marktübergreifend Einkaufs- und Abwicklungsprozesse zu vereinheitlichen
    und weiter zu optimieren.

