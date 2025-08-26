DAHON-V - eine revolutionäre Fahrradtechnologie, die neue Wege in der umweltfreundlichen Mobilität geht

BEIJING, 26. August 2025 /PRNewswire/ -- Beim „ JD Cycling Festival" in Bejing, China, sauste das silbergraue Klapprad DAHON P18 Ultra blitzschnell an der Ziellinie vorbei und holte sich den Sieg, womit es die Auffassung der Branche in Frage stellte, dass „Tragbarkeit und Geschwindigkeit bei Klapprädern nicht nebeneinander bestehen können". Dieser entscheidende Sieg entfachte nicht nur ein neues Interesse an Falträdern unter den Fahrradenthusiasten, sondern brachte auch die DAHON-eigene Fahrradtechnologie DAHON-V aufgrund ihrer Geschwindigkeit ins Rampenlicht.

Das Geheimnis hinter der Meisterschaft des DAHON P18 Ultra liegt in der DAHON-V Technologie-Suite, einer Reihe von Fahrraddesign- und Testtechnologien und -methoden, die strukturelle Mängel der meisten Fahrräder effektiv beheben und die Geschwindigkeit aller Fahrradtypen erhöhen. Es verfügt über patentierte Technologien wie das DELTECH-Kabel und das Super Downtube, mit denen Falträder zum ersten Mal ein Leistungsniveau erreichen, das mit dem von Rennrädern vergleichbar ist.

Reisefreiheit entfesseln: Vom täglichen Pendeln bis zum Freizeitrennen

Das bahnbrechende „One-Bike, Dual-Mode"-Design des DAHON P18 ermöglicht es dem Fahrer, das Fahrrad zusammenzufalten und in U-Bahnen oder Bussen zu transportieren, wenn es zusammengeklappt ist, und nach dem Entfalten auf ein Rennrad umzusteigen, was dem Wunsch der Stadtfahrer nach Effizienz und Stil perfekt entspricht. Die mit dieser Technologie ausgestatteten Falträder von DAHON sind derzeit sehr gefragt und spiegeln den starken Wunsch des Marktes nach innovativen Produkten wider, die mehr sind als nur ein Fahrrad!

Grünes Versprechen: Wo Geschwindigkeit auf Nachhaltigkeit trifft

Mit den „Dual-Carbon"-Zielen im Blick entwickelt sich DAHON von einem Hersteller zu einem Technologie-Enabler. Im Rahmen seines Patentlizenzprogramms „Sharing 360" geht DAHON strategische Allianzen mit Branchenführern wie der Golden Wheel Group und Shenyang (SYB) ein, um durch die gemeinsame Nutzung geschützter Technologien die Industriestandards zu verbessern.

Geschwindigkeit kennt keine Grenzen; Innovation kennt keine Schranken

Von Magellans 37-monatiger Weltumsegelung bis hin zur Erfindung des ersten Fluges für die Menschheit durch die Gebrüder Wright ging es beim Streben der Menschheit nach Geschwindigkeit immer darum, die Grenzen der Freiheit zu erweitern.

DAHON-V verkörpert denselben Geist für das moderne Zeitalter: die Mechanik mit Hilfe von Stahlseilen und Algorithmen neu zu kalibrieren, die Möglichkeiten des Faltens und des Rennsports neu zu definieren und die Nachhaltigkeit durch leichtes und intelligentes Design zu gewährleisten.

In diesem Moment rast DAHON mit „DAHON-V"-Geschwindigkeit in eine grünere Zukunft. Während sich die Zahnräder im Rhythmus der Innovation drehen, wird ein neues Kapitel der Effizienz, Freiheit und Nachhaltigkeit geschrieben – eines, das die Welt gemeinsam erleben wird.

Geschwindigkeit hat keine Grenzen, und DAHON schreibt eine neue Definition, um ein neues Kapitel der Fahrradtechnik aufzuschlagen!

