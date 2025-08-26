AliveDx registriert MosaiQ, sein Instrument für Multiplex-Tests auf Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus, als ein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II.

EYSINS, Schweiz, 26. August 2025 /PRNewswire/ -- AliveDx, das globale In-vitro -Diagnostikunternehmen, das sich der Verbesserung der Patientenversorgung verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sein MosaiQ -Gerät bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) als Medizinprodukt der Klasse II (510(k)) registriert ist. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für klinische Labore in den Vereinigten Staaten, da damit eine automatisierte Multiplex-Testplattform mit hohem Durchsatz eingeführt werden kann, die schnellere und umfassendere Ergebnisse bei Autoimmun- und Allergietests liefert.

Das MosaiQ-Gerät ist eine kontinuierliche Random-Access-Immunoassay-Plattform der nächsten Generation, die Labors Automatisierung, einfache Arbeitsabläufe, schnelle, multiplexe Ergebnisse und umsetzbare Erkenntnisse für schwer zu diagnostizierende Erkrankungen bietet.

Informationen zur MosaiQ-Lösung

Die MosaiQ-Lösung ist eine IVD-Lösung der nächsten Generation für Autoimmunerkrankungen, Allergien und darüber hinaus. Die multiplexe, vollautomatische planare Microarray-Plattform ermöglicht syndromische Tests für komplexe Erkrankungen. MosaiQ wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt und kombiniert hohen Durchsatz mit kontinuierlichem Direktzugriff. Es liefert schnelle und genaue Ergebnisse und erfüllt damit die steigenden Erwartungen an die Laboreffizienz.

Die wichtigsten Vorteile sind:

Einfacher Arbeitsablauf - Vollautomatischer Prozess mit integrierter Qualitätskontrolle und Kalibrierung senkt Kosten und steigert die Laboreffizienz. Kontinuierlicher Direktzugriff ermöglicht die Eingabe der Patientenprobe und die Ausgabe des Ergebnisses in einem einzigen Schritt.

Schnelle Ergebnisse - Mehrere Tests aus einer einzigen Serumprobe mit geringem Volumen, wobei das erste Patientenergebnis in weniger als einer Stunde und die Ergebnisse der nachfolgenden Patienten alle 42 Sekunden vorliegen.

Verwertbare Erkenntnisse - Multiplex-Panels zur Unterstützung syndromischer Tests, zur Erkennung von Komorbiditäten und zur Optimierung der Entscheidungsfindung für Ärzte durch umfassende Einblicke.

Regulatorischer Meilenstein

Die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse II 510(k) ermöglicht den Einsatz von MosaiQ in klinischen Labors in den USA – ein Meilenstein, der es AliveDx ermöglicht, sein innovatives Multiplexing-System Ärzten und Patienten in den USA anzubieten.