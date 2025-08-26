Nächste Enttäuschung? Crowdstrike mit 20 Prozent Kursverlust in zwei Monaten!

Der Cybersecurity-Spezialist CrowdStrike Holdings wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2026 vorlegen. Anleger blicken gespannt auf die Veröffentlichung, nachdem die Aktie in den vergangenen zwei Monaten rund 20 Prozent eingebüßt hat. Zuletzt notierte CrowdStrike bei 418,84 US-Dollar und damit 0,41 Prozent im Minus (Stand: 14:50 Uhr MESZ).

Obwohl CrowdStrike Mitte August mit der Einführung seiner "Falcon Next-Gen Identity Security"-Lösung auf den Vorstoß des Konkurrenten Palo Alto Networks (via Übernahme von CyberArk) reagierte, blieb die erhoffte Kurswende bislang aus. Das Papier hinkt den US-Benchmarks hinterher und hat die Kursgewinne des Frühjahrs wieder abgegeben.

Erwartungen an das zweite Quartal

Für das laufende Quartal prognostizierte das Management bereits im Mai Umsätze zwischen 1,145 und 1,151 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll bei 0,82 bis 0,84 US-Dollar liegen – ein Rückgang von rund 20 Prozent.

Die Analystenschätzungen bewegen sich größtenteils am oberen Ende der Prognosespanne. Allerdings haben sich die Revisionen in den letzten Wochen deutlich eingetrübt: Laut Marktdaten gab es 36 Herabstufungen gegenüber nur 3 Anhebungen. Das lässt auf wachsende Skepsis schließen.

Historisch stark – aber zuletzt mit Wacklern

CrowdStrike hat sich in der Vergangenheit durch konservative Prognosen und anschließende Übertreffen der Erwartungen einen Namen gemacht. Allerdings verfehlte das Unternehmen im letzten Quartal die Umsatzerwartungen knapp um rund 2 Millionen US-Dollar.

Zudem belastet das sogenannte "Customer Choice Program", das Kunden flexible Vertragsoptionen ermöglichte, die kurzfristige Umsatzrealisierung. Allein in Q1 drückte dies die Erlöse um 11 Millionen US-Dollar; für Q2 erwartet das Management einen ähnlichen Effekt von 10 bis 15 Millionen US-Dollar.

Hinzu kommen einmalige Kosten: Rund 26 Millionen US-Dollar für Restrukturierungsmaßnahmen (5 Prozent Stellenabbau weltweit) sowie knapp 29 Millionen US-Dollar für die Behebung einer großen Systemstörung im Juli.

Bewertung am Anschlag – kaum Spielraum für Fehler

Langfristig gilt CrowdStrike mit seiner Falcon-Plattform als einer der Marktführer im Bereich Cybersecurity. Dennoch sehen viele Investoren die Aktie inzwischen als "teuer" an: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 25 und einem Kurs-FCF-Verhältnis von über 100 ist das Papier hoch bewertet.

