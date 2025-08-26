Deutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs: Beginn der Deindustrialisierung?

Der Rückgang der Industriebeschäftigten ist im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sogar noch dramatischer. In diesem Zeitraum gingen rund 245.000 Stellen verloren, was einem Rückgang von 4,3 Prozent entspricht. Im zweiten Quartal des Jahres verzeichnete die Industrie zudem einen Umsatzrückgang von 2,1 Prozent – das achte Minus in Folge.

Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist keine andere Industriebranche so stark betroffen. Insgesamt sank die Zahl der Industriebeschäftigten zum 30. Juni um 2,1 Prozent, was einen Verlust von etwa 114.000 Stellen bedeutet.

Einzige Ausnahme ist die Elektroindustrie, während alle anderen Branchen einen Rückgang hinnehmen mussten. Besonders die Autobranche, die mit Absatzflauten, Konkurrenz aus China und dem Wandel zur Elektromobilität kämpft, verzeichnete einen Rückgang der Umsätze um 1,6 Prozent.

Die deutsche Industrie steht unter erheblichem Druck, nicht nur durch teure Energie, Bürokratie und eine schwache Binnennachfrage, sondern auch durch den Zollstreit mit den USA. "Der massive Rückgang der Exporte in Richtung USA hat die deutsche Industrie zuletzt empfindlich getroffen", erklärt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY.

Die hohen Zölle, die von der US-Regierung unter Donald Trump verhängt wurden, verteuern deutsche Produkte in den USA. Auch die Exporte nach China sind zurückgegangen, nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Konkurrenz, die deutsche Autobauer dort erfahren.

Auswirkungen dieser Krise sind spürbar

Unternehmen wie Mercedes-Benz, VW sowie Zulieferer wie Bosch, Continental und ZF haben Sparprogramme angekündigt. Porsche plant sogar, das Batterieunternehmen Cellforce weitgehend einzustellen. Brorhilker betont, dass "massive Gewinneinbrüche, Überkapazitäten und schwächelnde Auslandsmärkte einen deutlichen Stellenabbau unumgänglich machen".

Auch in anderen Bereichen wie dem Maschinenbau und der Metallerzeugung wurden zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut. Insgesamt gingen in diesen Sektoren rund 17.000 beziehungsweise 12.000 Stellen verloren. Die Chemie- und Pharmabranche war davon jedoch kaum betroffen.

Diese Entwicklung hat eine breite Debatte über die Zukunft des Standorts Deutschland ausgelöst, mit Kritikern, die von einer Deindustrialisierung sprechen. Brorhilker erwartet, dass der Abwärtstrend bei den Industriejobs anhalten wird, da Sparprogramme erst mit Verzögerung in der Statistik sichtbar werden. Dies könnte besonders problematisch für Schul- und Hochschulabsolventen werden.

"Die Automobilindustrie und der Maschinenbau stellen heute deutlich weniger junge Menschen ein als in den vergangenen Jahren", erklärt er. Der Arbeitsmarkt für junge Ingenieure werde zunehmend schwieriger, und viele von ihnen dürften sich neu orientieren müssen.

"Wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit bei Hochschulabsolventen sehen – etwas, was es in Deutschland lange nicht gab."

Die Aktien der großen deutschen Automobilhersteller haben sich im Jahr 2025 unterschiedlich entwickelt. BMW konnte seit Jahresbeginn ein Plus von etwa 2,6 Prozent verzeichnen, was die Aktie des Unternehmens stabil in der Gewinnzone hält.

Die VW-Aktie hat sich deutlich stärker entwickelt und verzeichnete einen Kurszuwachs von rund 11,7 Prozent, was auf die positive Marktstimmung und die Optimierung der Unternehmensstrategie zurückzuführen ist.

Mercedes-Benz folgt ebenfalls mit einer soliden Performance und einem Anstieg von etwa 10 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



