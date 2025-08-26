    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sharing Economy als innovativer Ansatz für die regionale Energieversorgung (FOTO)

    Trier (ots) - Für die nachhaltige regionale Energieversorgung werden
    leistungsstarke Solarparks immer wichtiger. Damit sie schneller Realität werden,
    setzt die WI Energy GmbH auf einen innovativen Sharing-Economy-Ansatz, der
    kooperative Partnerschaften mit erstklassiger Fullservice Kompetenz und
    intelligenter Technologie verbindet. Wie WI Energy ein skalierbares,
    Win-win-orientiertes Ökosystem für die Energiewende schafft, das die regionale
    Wertschöpfung stärkt, erfahren Sie hier.

    PV-Großprojekte haben das Potenzial, Regionen ökologisch voranzubringen und
    wirtschaftlich zu stärken. In der Praxis gilt es jedoch, viele Interessen unter
    einen Hut zu bringen - von Flächeneigentümern über Gemeinden bis hin zu Bürgern.
    Genau hier setzt die WI Energy GmbH an: Statt erst nach der Umsetzung
    Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten, werden alle relevanten Beteiligten von
    Beginn an in die Planung einbezogen. So entstehen Projekte, die von Kommunen,
    Landwirten, regionalen Unternehmen und Anwohnern mitgetragen werden und die
    dadurch schneller realisiert, sowie langfristig erfolgreich betrieben werden
    können. "Unser Anspruch ist es, dass am Ende nicht nur eine Anlage steht,
    sondern ein Gemeinschaftsprojekt, auf das die ganze Region stolz sein kann",
    sagt Michael Reichert, Geschäftsführer der WI Energy GmbH.

    "Die Umsetzung regionaler PV-Großprojekte gelingt nur, wenn alle Beteiligten von
    Beginn an umfassend und zielgerichtet eingebunden werden - vom Landwirt über
    regionale Unternehmen bis hin zu Orts- und Verbandsgemeinden", erklärt
    Mitgeschäftsführer Ingo Berens. "Gemeinsam entwickeln wir nicht nur den
    technischen Plan, sondern auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche
    Einbindung." Ein zentraler Bestandteil: Die angrenzenden Gemeinden und Anwohner
    können direkt von Naturstrom und günstigen Strompreisen profitieren. Das stärkt
    die Akzeptanz, reduziert Energiekosten und sorgt dafür, dass die Wertschöpfung
    in der Region bleibt. Diesen partnerschaftlichen Ansatz verfolgen Michael
    Reichert und Ingo Berens seit der Gründung der WI Energy GmbH im Jahr 2016. Aus
    einem regionalen Projektentwickler ist so ein deutschlandweiter
    Fullservice-Anbieter entstanden, der alle Projektphasen begleitet: von der
    Flächenakquise über Planung, Bau, Betrieb und Wartung bis hin zur
    Stromvermarktung.

    Transparent und partnerschaftlich: Die Sharing-Modelle der WI Energy GmbH

    Sharing Economy bedeutet bei WI Energy weit mehr als reine Beteiligungsmodelle.
    Der Kern des Ansatzes liegt in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit allen
    relevanten Akteuren vor Ort - von Orts- und Verbandsgemeinden über Landwirte bis
    hin zu regionalen Bauunternehmen. Gemeinsam werden Projekte geplant, Flächen
