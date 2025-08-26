Sharing Economy als innovativer Ansatz für die regionale Energieversorgung (FOTO)

Trier (ots) - Für die nachhaltige regionale Energieversorgung werden

leistungsstarke Solarparks immer wichtiger. Damit sie schneller Realität werden,

setzt die WI Energy GmbH auf einen innovativen Sharing-Economy-Ansatz, der

kooperative Partnerschaften mit erstklassiger Fullservice Kompetenz und

intelligenter Technologie verbindet. Wie WI Energy ein skalierbares,

Win-win-orientiertes Ökosystem für die Energiewende schafft, das die regionale

Wertschöpfung stärkt, erfahren Sie hier.



PV-Großprojekte haben das Potenzial, Regionen ökologisch voranzubringen und

wirtschaftlich zu stärken. In der Praxis gilt es jedoch, viele Interessen unter

einen Hut zu bringen - von Flächeneigentümern über Gemeinden bis hin zu Bürgern.

Genau hier setzt die WI Energy GmbH an: Statt erst nach der Umsetzung

Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten, werden alle relevanten Beteiligten von

Beginn an in die Planung einbezogen. So entstehen Projekte, die von Kommunen,

Landwirten, regionalen Unternehmen und Anwohnern mitgetragen werden und die

dadurch schneller realisiert, sowie langfristig erfolgreich betrieben werden

können. "Unser Anspruch ist es, dass am Ende nicht nur eine Anlage steht,

sondern ein Gemeinschaftsprojekt, auf das die ganze Region stolz sein kann",

sagt Michael Reichert, Geschäftsführer der WI Energy GmbH.







Beginn an umfassend und zielgerichtet eingebunden werden - vom Landwirt über

regionale Unternehmen bis hin zu Orts- und Verbandsgemeinden", erklärt

Mitgeschäftsführer Ingo Berens. "Gemeinsam entwickeln wir nicht nur den

technischen Plan, sondern auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche

Einbindung." Ein zentraler Bestandteil: Die angrenzenden Gemeinden und Anwohner

können direkt von Naturstrom und günstigen Strompreisen profitieren. Das stärkt

die Akzeptanz, reduziert Energiekosten und sorgt dafür, dass die Wertschöpfung

in der Region bleibt. Diesen partnerschaftlichen Ansatz verfolgen Michael

Reichert und Ingo Berens seit der Gründung der WI Energy GmbH im Jahr 2016. Aus

einem regionalen Projektentwickler ist so ein deutschlandweiter

Fullservice-Anbieter entstanden, der alle Projektphasen begleitet: von der

Flächenakquise über Planung, Bau, Betrieb und Wartung bis hin zur

Stromvermarktung.



Transparent und partnerschaftlich: Die Sharing-Modelle der WI Energy GmbH



Sharing Economy bedeutet bei WI Energy weit mehr als reine Beteiligungsmodelle.

Der Kern des Ansatzes liegt in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit allen

relevanten Akteuren vor Ort - von Orts- und Verbandsgemeinden über Landwirte bis

hin zu regionalen Bauunternehmen. Gemeinsam werden Projekte geplant, Flächen





