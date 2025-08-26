dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 26.08.2025 - 15.15 Uhr
- Deutsche Autobranche verliert über 51.500 Jobs.
- Apple darf Werbung für CO2-neutrale Uhren nicht machen.
- Lilly plant Zulassung für Abnehmpille bis Ende 2025.
ROUNDUP: Deutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs in einem Jahr
FRANKFURT - In der Wirtschaftskrise gehen der deutschen Industrie immer mehr Stellen verloren. Allein in der Autobranche wurden innerhalb eines Jahres netto rund 51.500 Jobs oder fast sieben Prozent der Arbeitsplätze abgebaut, zeigt eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Keine andere Industriebranche sei so stark betroffen.
ROUNDUP: Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
FRANKFURT - Umwelt-Schlappe für den Technologie-Konzern Apple : Das Unternehmen darf seine Smartwatches in Deutschland künftig nicht mehr als "CO2-neutral" bewerben. Das Landgericht Frankfurt hat die Werbung als irreführend untersagt und ist mit seinem Urteil (Az.: 3-06 O 8/24) einer Unterlassungsklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gefolgt. Der Verein hat Apple Greenwashing vorgeworfen.
Ermutigende Studie: Lilly will noch 2025 Zulassung für Abnehmpille beantragen
INDIANAPOLIS - Der mit Abnehmspritzen erfolgreiche US-Pharmakonzern Lilly will noch bis Jahresende die Zulassung für einen Gewichtssenker in Tablettenform beantragen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage neuer Studiendaten zu dem Wirkstoff Orforglipron mit, der in der Pille enthalten ist. In den Tests habe sich gezeigt, dass die Tablette das Gewicht der Probanden deutlich senken und die Blutzuckerwerte gravierend verbessern könne, wird der Präsident von Lilly Cardiometabolic Health, Kenneth Custer, in der Mitteilung zitiert. Damit liege Lilly das notwendige Studienmaterial für den Zulassungsprozess vor.
AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar
DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro). Damit positioniere sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.
U-Boote für Kanada: Thyssenkrupp in der engeren Auswahl
BERLIN - Der Marinesparte von Thyssenkrupp winkt ein Rüstungs-Deal mit Kanada. Beim geplanten Kauf mehrerer U-Boote sei der deutsche Rüstungskonzern eines von zwei Unternehmen in der engeren Auswahl, sagte der kanadische Premierminister Mark Carney nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Für den Nachmittag kündigte Carney eine Visite bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel an. Im Oktober wolle er den konkurrierenden Anbieter in Südkorea besuchen.
DZ Bank nach Rekordhalbjahr zuversichtlicher für 2025
FRANKFURT - Die DZ Bank peilt nach einem Rekordergebnis in den ersten sechs Monaten mehr Gewinn im Gesamtjahr an. Erwartet werde nun ein Vorsteuergewinn oberhalb von 3,0 Milliarden Euro, sagte der Vorstandsvorsitzende des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, in Frankfurt. Bislang lag die Jahresprognose für die DZ-Bank-Gruppe bei 2,5 Milliarden bis 3,0 Milliarden Euro vor Steuern.
Privatkunden bescheren Dekabank Rekordabsatz bei Fonds und Zertifikaten
FRANKFURT - Die Dekabank hat im ersten Halbjahr so viele Fonds und Zertifikate verkauft wie nie in den ersten sechs Monaten eines Jahres. Der Absatz kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 41 Prozent auf rund 20,4 Milliarden Euro, wie das Wertpapierhaus der Sparkassen mitteilte. Vor allem Privatleute investierten frisches Geld am Kapitalmarkt.
British American Tobacco: Finanzchefin Benchikh geht mit sofortiger Wirkung
LONDON - Der Zigarettenhersteller British American Tobacco muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Amtsinhaberin Soraya Benchikh werde mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurücktreten, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Die Suche nach einem Nachfolger werde eingeleitet, hieß es. Als Interims-Finanzchef wurde Javed Iqbal bestellt, der aktuell einen leitenden Posten als Direktor für Digitales und IT innehat.
Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will nach Prognosesenkung Kosten senken
BRUNNTHAL - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy will angesichts sinkender Gewinne seine Kosten reduzieren. Entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft seien eingeleitet worden, teilte das Unternehmen bei der Veröffentlichung seines Halbjahresberichts mit. Neben Einsparungen will SFC Energy Investitionen und IT-Projekte priorisieren, hieß es ohne nähere Details. Seine Kernmärkte sieht der Brennstoffzellenspezialist jedoch intakt. Zusätzliche Wachstumsimpulse will SFC Energy durch regionale Expansion sowie Zukäufe in den USA und Südostasien setzen.
-ROUNDUP: Kahlschlag bei Cargo-Werken - Bahn plant diese Schließungen -Geschönte Bilanz bei der Baywa?: Staatsanwaltschaft ermittelt -ROUNDUP: Musk verklagt Apple und ChatGPT-Macher
-Möbelgeschäft schwächelt: Es droht ein 15-Jahres-Tiefstwert -Novartis geht Forschungskooperation mit BioArctic ein -ROUNDUP: Verdacht der Bilanzmanipulation gegen frühere Baywa-Manager -ROUNDUP 2: Großbrand im Hamburger Hafen - es wird noch immer gelöscht°
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 194,7 auf Tradegate (26. August 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,57 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,68 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +31,43 %/-1,42 % bedeutet.
26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.
Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)
Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.
Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.
Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.
„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.
Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.
Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.
Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.
Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.
Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.
„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“
Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.
Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.
„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.
Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.
https://www.marketwatch.com/story/is-apple-making-the-same-m…
Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.
Unsere posts zuletzt von ChicPic und mir sind etwas aus dem Ruder gelaufen, bzw. ungenau formuliert, ich vermute das hat mit reddit posts zu tun, die von Gemini übernommen wurden und bei Gemini so weiter abrufbar sind, rsp. jetzt mit dem neuen ai modus auf Google verbessert wurden.—Ist jetzt also auch auf Gemini partiell korrekt, habe davor den Test auf Copilot gemacht auf dem iPhone, an sich die noch bessere Antwort, jetzt copilot auf dem mac reicht aber aus.
Is there any news that Apple is planning to invest in a new display factory?
Yes! 🍏 Apple has just announced a major investment in display manufacturing. As part of its new American Manufacturing Program, Apple is committing $2.5 billion to expand its partnership with Corning—the company behind the glass used in iPhones and Apple Watches. This investment will fund the creation of the world’s largest and most advanced smartphone glass production line at Corning’s facility in Harrodsburg, Kentucky.
Here’s what’s coming:
· 💎 100% of the cover glass for iPhones and Apple Watches will soon be made in the U.S.
· 🏭 Corning will dedicate its entire Harrodsburg plant to Apple production.
· 🧪 Apple and Corning will also open an Innovation Center to develop next-gen materials and manufacturing platforms.
This move is part of Apple’s broader plan to invest $600 billion in U.S. manufacturing over the next four years. Quite the pivot toward domestic production! Want to dive into how this might affect future Apple products or the tech supply chain?
OK, sorry, ich denke, wir haben beide reddit übernommen und die Formulierung auf die Schnelle weit ausgelegt.
Hi, die von Kevan für das September quarter veranschlagten margins zwischen 46% und 47% sind >gross margins, gleichwohl stimmt deine Einschätzung in einer Aufrundung basically. OK!...die nun von Apple geplante Investition über 100 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Display-Fabrik in den USA im Rahmen der nun 600 Milliarden US-Dollar umfassenden Investition in die US-Produktion über 4 Jahre – "American Manufacturing Program" – soll die die heimische Fertigungskapazität erweitern und Arbeitsplätze in den USA schaffen: wie das Weiße Haus es ausdrückt.—Es geht also hier nicht um den Erwerb günstiger Fabriken – etwa im Ausland – sondern um die >strategische Bedeutung der US-Produktion für Apple, was von Trump gefordert wurde. Die Investition umfasst auch die Erweiterung des Advanced Manufacturing Fund und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Fertigung und Forschung in den USA.—Zusätzlich zu den 100 Milliarden Dollar für die Displayfabrik, hat Apple bereits in andere Bereiche der US-Produktion investiert, wie eine Serverfabrik in Houston und eine Fertigungsakademie in Michigan.—Es geht also um Investitionen von Apple in USA, das ist der Punkt. See you cheers